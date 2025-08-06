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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم قنا تكرم الفريق الفائز بالمركز الثالث بالمسابقة الدولية للابتكارات

تكريم التربية والتعليم
تكريم التربية والتعليم
يوسف رجب



أشاد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بما حققه فريق Bectilizer الحاصل على المركز الثالث في المسابقة الدولية للإبتكارات العلمية والهندسية على هامش المؤتمر العلمي الخامس للاتصالات"  ICT – EGYPT 2025 "والمنعقد برعاية قوات الدفاع الشعبي العسكري بالأكاديمية العسكرية المصرية فى الفترة من 21 إلى 25 يوليو 2025 ، في إطار إستراتيجية الدولة نحو تشجيع الإبتكار والبحث العلمي، وتكريم العناصر المتميزة.

أثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على أداء الفريق الوحيد عن مدارس التعليم العام الحكومية من بين ما يزيد عن 850 مشروع من المدارس الدولية والمتفوقين و طلاب الجامعات.

وأشاد الصابر، بفكرة المشروع القائمة على تحويل مخلفات الطعام إلى سماد عضوي بعد معالجته بطرق كيميائية، وعرضها بأسلوب بارع على لجنة التقييم المشكلة من علماء الجامعات والمؤسسة العسكرية.

ثمن وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، التعاون الوثيق ما بين المؤسسة العسكرية و وزارة التربية والتعليم تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وأثره في مؤازرة ودعم العقول المبتكرة والتوجيه للخطوات المستقبلية لتحقيق وتنفيذ المشروعات وجعلها واقعاً، و تعزيز التنمية المستدامة  بقصد تحسين الظروف المعيشية لكل فرد في المجتمع، وتطوير وسائل الإنتاج وأساليبه، وإدارتها بطرق لا تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية.

جدير بالذكر أن مراسم التكريم، جرت بديوان عام المديرية، بحضور أحمد سليمان، مدير التعليم الثانوي بالمديرية، و أعضاء الفريق بالصف الثالث الثانوي المكون من الطلاب أحمد حمدى عبد الجواد، بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية، و سارة ياسر سعد، بمدرسة قنا الثانوية بنات، و منه علاء الدين أحمد، وخديجه محمد يس، بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات.

قنا تعليم قنا المسابقة الدولية للإبتكارات العلمية المؤتمر العلمي الخامس سماد عضوي

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