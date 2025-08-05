تعليم قنا تنظم مسيرة بوسط المدينة لحث المواطنين على المشاركة الانتخابية



نظمت مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، مسيرة حاشدة بأعلام مصر، من أمام ديوان المديرية، تقدمها هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، خلال اليوم الثاني من أيام الانتخابات.

كما شارك فى المسيرة كل من: الدكتور وائل النجمى، مدير عام التعليم العام، والدكتور نجم أحمد، مدير عام التعليم الفنى، ومصطفى قاسم، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وسوميه عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، وعدد من مديري الإدارات النوعية بالمديرية.





وشهدت المسيرة مشاركة عدد كبير من المعلمين والعاملين بديوان المديرية وإدارة قنا التعليمية، في مشهد يعكس وعي أبناء التربية والتعليم بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستورى، وإيماناً بدور التعليم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن، ونقل صورة مشرفة عن دور المؤسسات التعليمية في نشر الوعي بأهمية المشاركة في العملية الإنتخابية.

وأكد هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات، مؤكدًا على أهمية استخدام حقهم الديمقراطي بحرية كاملة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، حرص العاملين بالتربية والتعليم على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى الهام، والتأكيد على الوقوف خلف القيادة السياسية لإتمام كافة الاستحقاقات الدستورية التي تساهم في استقرار الوطن وتقدمه.



يذكر بأن عدد السكان بمحافظة قنا يبلغ نحو 3 ملايين و674 ألف نسمة، من بينهم 2 مليون و200 ألف و369 ناخبًا وناخبة مدرجين في قاعدة بيانات الناخبين، موزعين على لجنة عامة واحدة، و301 مركز انتخابي يضم 304 لجنة فرعية، يتنافس فيها 24 مرشحًا على المقاعد الفردية، إلى جانب 3 مرشحين ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر".



