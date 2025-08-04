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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شيوخ وقساوسة.. مشاركة واسعة في النصويت بانتخابات الشيوخ بقنا

لجان الانتخابات بقنا
لجان الانتخابات بقنا
يوسف رجب

شهدت لجان الانتخابات بمحافظة قنا، مشاركة واسعة من قبل رجال الدين الاسلامى والمسيحى، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ المصرى، لانتخاب 3 مرشحين يمثلون محافظة قنا في النظام الفردى، بجانب القائمة الوطنية من أجل مصر.

ورصدت عدسة " صدى البلد" لقطات إدلاء شيوخ وقساوسة بأصواتهم في العرس الانتخابى الذى انطلق صباح اليوم الاثنين، في لفتة جميلة تعكس روح الانتماء للوطن، والحرص على ممارسة حقهم المكفول من الدستور.

يذكر أن عدد السكان بمحافظة قنا يبلغ نحو 3 ملايين و674 ألف نسمة، من بينهم 2 مليون و200 ألف و369 ناخبًا وناخبة مدرجين في قاعدة بيانات الناخبين، موزعين على لجنة عامة واحدة، و301 مركز انتخابي يضم 304 لجنة فرعية، يتنافس فيها 24 مرشحًا على المقاعد الفردية، إلى جانب 3 مرشحين ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة "القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا".

وتوزع اللجان في محافظة القاهرة 544 لجنة، وفى القليوبية 367 لجنة، وفى الدقهلية 723 لجنة، وفى المنوفية 469 لجنة، وفى الغربية 654 لجنة، وفى كفر الشيخ 442 لجنة، وفى الجيزة 492 لجنة، وفى الفيوم 297 لجنة، وفى بني سويف 371 لجنة، وفى المنيا 476 لجنة، وفى أسيوط 371 لجنة، وفى الوادى الجديد 60 لجنة، وفى سوهاج 507 لجنة، وفى قنا 304 لجنة، وفى الأقصر 147 لجنة، وفى أسوان 190 لجنة، وفى البحر الأحمر 67 لجنة، وفى الشرقية 844 لجنة، وفى دمياط 130 لجنة، وفى بورسعيد 50 لجنة، وفى الإسماعيلية 135 لجنة، وفى السويس 41 لجنة، وفى شمال سيناء 45 لجنة، وفى جنوب سيناء 18 لجنة، وفى الإسكندرية 320 لجنة، وفى البحيرة 633 لجنة، وفى مرسى مطروح 127 لجنة.

المنافسة فى انتخابات مجلس الشيوخ 

تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمفردها، ووفقا للقانون مجلس الشيوخ فهي تحتاج إلى 5% من أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، وعلى المستوى الفردى، يبلغ إجمالي عدد المرشحين 424 مرشحا، منهم 183 مرشحاً مستقلاً، وعدد 241 مرشحاً عن الأحزاب السياسية.

قنا شيوخ قساوسة انتخابات الشيوخ مجلس الشيوخ القائمة الوطنية

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