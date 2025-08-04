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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يبحث مع وفد صيني فرص الاستثمار بالإنتاج الداجنى والحيوانى

استقبال الوفد الصينى
استقبال الوفد الصينى
يوسف رجب

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وفد شركة استثمار داجنى وحيوانى برئاسة جان إي تساي، نائب المدير الإقليمي للشركة" صيني الجنسية" ومدير عام شركة بمحافظة بني سويف، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الإنتاج الداجني والحيواني وصناعة الأعلاف بالمحافظة.

جاء اللقاء بحضور كل من: إيهاب محمد شافعي، مدير المبيعات والمترجم العام للشركة، والدكتور عبد الجواد الفقي، مدير الدعم الفني، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد جان إي تساي، نائب المدير الإقليمي للشركة، بأن الشركة تعتزم تنفيذ خطة لإنشاء مصنع جديد بمحافظة قنا على مساحة 60 ألف متر مربع خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلى نية الشركة إطلاق مسابقة قومية لاختيار أفضل طبيب بيطري على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة فى مختلف التخصصات، خاصة فى قطاع الطب البيطرى.

من جانبه، رحب محافظ قنا بالوفد الصيني، مؤكدًا أن الصين تعد شريكا استراتيجيًا للدولة المصرية، وأن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بزيادة حجم الاستثمارات الصينية بها.

وأشار محافظ قنا، إلى نجاح تجربة المستثمر الصيني في مجال صناعة المراتب بمحافظة قنا، وما حققته من توسع في التصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وأضاف عبد الحليم، بأن محافظة قنا تعد من المناطق الواعدة في مجالات الإنتاج الداجني والحيواني، وأن الدولة تضع تنمية الموارد البشرية في صدارة أولوياتها، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لجذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

ووجه محافظ قنا، مديرية الطب البيطري بالتنسيق الكامل مع الشركة، مع إعداد خريطة شاملة للإنتاج الداجني والحيواني بالمحافظة، كما كلف إدارة الاستثمار بالتعاون مع الشركة لتحديد المواقع المناسبة لإقامة المشروع الاستثمارى الجديد.
 

قنا فرص الاستثمار الإنتاج الداجنى صناعة الأعلاف قطاع الطب البيطرى الاستثمارات الصينية الأسواق الأوروبية

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