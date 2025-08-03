إصابة إمام مسجد بطعنات غادرة من لص فى قنا

أصيب إمام مسجد بطعنات غادرة سددها له لص، أثناء خروجه من المسجد، للاستيلاء على ما معه من أموال، أثناء خروجه من مسجد فى فرشوط شمال قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفةالعمليات، يفيد إصابة إمام مسجد بطعنات من آلة حادة سددها له أحد الأشخاص بنطاق مركز فرشوط.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصاب إلى مستشفى فرشوط المركزى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين إصابة الشيخ ممدوح محمود حسين 50 عامًا، بطعنات من آلة حادة، سددها له لص بغرض السرقة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.