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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال تفقده مقار الاقتراع.. محافظ قنا يؤكد جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين

المقرات الانتخابية بقنا
المقرات الانتخابية بقنا
يوسف رجب

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية لتفقد عدد من المقار واللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 4 و5 أغسطس الجاري، في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

رافق المحافظ في جولته كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وسمية عبدالفتاح، مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم.

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة أنهت كافة التجهيزات المتعلقة بالمقرات الانتخابية، مشددًا على جاهزية اللجان من مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم التأكد من جاهزية المقرات الانتخابية من حيث النظافة العامة، ورفع الإشغالات، وتوفير الإنارة، ودورات المياه، وكراسي متحركة لذوي الهمم داخل كل لجنة، فضلًا عن التأكد من توافر مصادر الكهرباء في جميع اللجان الفرعية، بما يعزز من راحة وسلامة المواطنين.

وأضاف عبدالحليم، أن عدد السكان بمحافظة قنا يبلغ نحو 3 ملايين و674 ألف نسمة، من بينهم 2 مليون و200 ألف و369 ناخبًا وناخبة مدرجين في قاعدة بيانات الناخبين، موزعين على لجنة عامة واحدة، و301 مركز انتخابي يضم 304 لجنة فرعية، يتنافس فيها 24 مرشحًا على المقاعد الفردية، إلى جانب 3 مرشحين ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية وفرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارات مطافئ وإسعاف بالقرب من المقار الانتخابية، تحسبًا لأي طارئ، وضمانا لسرعة الاستجابة.

ودعا محافظ قنا، 
المواطنين بكافة أطيافهم وفئاتهم إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات، مؤكدًا أن التصويت في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية مجتمعية، تُسهم في تعزيز دعائم الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل.

يذكر أن محافظة قنا انتهت كذلك من ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، واستقبال أي شكاوى أو بلاغات والعمل على حلها فورًا.

قنا المقار الانتخابية انتخابات مجلس الشيوخ اللجان الفرعية أخبار قنا

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