مهرجان قنا التراثى يعلن عن مسابقة أفضل صورة للعمارة

أعلنت إدارة مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية الذى تقيمه مؤسسة س للثقافة والإبداع، بالتعاون مع محافظة قنا خلال الفترة من1 :5 نوفمبر المقبل، عن تنظيم مسابقة أفضل صورة للعمارة التراثية بمحافظة قنا.



قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا ورئيس اللجنة العليا للمهرجان، إن الهدف من المسابقة توثيق وإبراز التراث المادي وغير المادي الفريد لمحافظة قنا، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على العمارة القديمة التراثية بمحافظة قنا والتى تشمل المنازل القديمة، المساجد الأثرية، الكنائس الأثرية، القصور التاريخية، الحصون، أسواق قديمة.

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وأكد الناقد الفنى هيثم الهوارى، مؤسس ورئيس مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية، بأن أهم شروط المسابقة، بأن الصور المشاركة تكون ملتقطة داخل نطاق محافظة قنا، كما يجب أن تكون الصورة من تصوير المشارك نفسه ولم يسبق نشرها أو الفوز بها في مسابقات أخرى وحال اكتشاف غير ذلك سيتم استبعادها مع تحمل المتسابق كافة المسؤوليات القانونية.



وأضاف الهوارى، كما يُسمح بإجراء تعديلات أساسية، مثل: تعديل الإضاءة، التوازن اللوني، الكروپ، شحذ الصورة، تحويل للأبيض والأسود، وغير مسموح بدمج أو حذف عناصر من الصورة، أو استخدام فلاتر تغير جوهر المشهد التراثي بشكل غير واقعي، أو إضافة نص أو إطارات على الصورة نفسها. و يجب ألا تقل جودة الصورة عن 3000 mb، بصيغة JPG بجودة عالية وللمشارك حد أقصى 3 صور.

وتابع مؤسس ورئيس مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية، ويتحمل مسؤولية الحصول على موافقة خطية من الأشخاص الظاهرين بوضوح في الصور "خاصة الأطفال" لنشر الصورة في إطار المسابقة، كما يتحمل المشارك مسؤولية التأكد من عدم وجود انتهاك لحقوق الملكية الفكرية لأي عنصر في الصورة ويجب ألا تحتوي الصور على أي رموز سياسية أو دينية ، كما يجب مراعاة العادات والتقاليد والذوق العام في الصور المشاركة.





وأشار الهوارى، إلى أن الجوائز مقدمة من الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وهى كالتالى: 15 ألف جنيه، للفائز بالمركز الأول، و10 آلاف جنيه للفائز بالمركز الثانى، و5 آلاف جنيه للفائز بالمركز الثالث، بالإضافة إلى أن الصور الفائزة سوف تشارك في معرض العمارة التراثية والذي يقام خلال فعاليات المهرجان المقام فى الفترة من 1 : 5 نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أن آخر موعد لاستقبال الأعمال المشاركة هو 30 سبتمبر 2025 وترسل الأعمال المشاركة على إيميل المؤسسة seen.[email protected].







