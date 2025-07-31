مدير أمن قنا الجديد: ملاحقة العناصر الإجرامية وضبط أوكار المخدرات أهم أولوياتي

أكد اللواء محمد حامد هشام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا الجديد، عزمه بذل أقصى الجهود وتكثيف الحملات الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية، وضبط أوكار تجارة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، وتنفيذ الأحكام القضائية، في إطار خطة أمنية متكاملة تهدف إلى ترسيخ الأمن وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين.



جاء ذلك خلال استقبال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اللواء محمد حامد هشام أحمد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا الجديد، و اللواء عصام جمال الدين مدير قطاع المخابرات العامة بجنوب الصعيد، و اللواء طارق عامر رئيس هيئة الرقابة الادارية بالمحافظة، والعميد محمود السبع، مدير قطاع الأمن الوطنى بقنا، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية.

وقدّم محافظ قنا، التهنئة للواء محمد حامد هشام بمناسبة توليه منصبه الجديد، ضمن حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة لعام 2025، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه، مؤكدًا حرص المحافظة على استمرار التعاون والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن، بما يحقق تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ويسهم في دعم وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار داخل المجتمع القنائي.

وأكد محافظ قنا، أهمية الدور الوطني لجهاز الشرطة في فرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط العام، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، خاصة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى ثقته الكاملة في القيادات الأمنية وجهودهم المتواصلة لحفظ الأمن العام وتحقيق الاستقرار.



يُذكر أن اللواء محمد حامد هشام يُعد من القيادات الأمنية البارزة بوزارة الداخلية، وينتمي لمحافظة أسيوط، حيث شغل العديد من المناصب القيادية المهمة، من بينها وكيل الإدارة العامة للأمن والتحريات، كما تولى منصب مدير أمن الوادي الجديد خلال العام الماضي، وحقق خلال فترة عمله هناك نجاحات واضحة في فرض الانضباط وملاحقة الخارجين عن القانون.





