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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفيات قنا الجامعية تعالج أول حالة أكلازيا بدون جراحة

مستشفى قنا الجامعى
مستشفى قنا الجامعى
يوسف رجب

أُعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن نجاح فريق طبي متخصص في علاج حالة نادرة ومعقدة من مرض أكلازيا المريء باستخدام تقنية حديثة تُعرف بـ POEM – Peroral Endoscopic Myotomy، وذلك بدون أي تدخل جراحي تقليدى، في إنجاز يُضاف إلى سجل المستشفى الحافل بالنجاحات الطبية النوعية.

وأضاف منصور، بأن مستشفيات قنا الجامعية تسعى بشكل مستمر إلى إدخال تقنيات جديدة في مجالات المناظير، والجراحات الدقيقة، والعناية الحرجة، بما يخدم رؤية جامعة جنوب الوادي في تقديم رعاية صحية شاملة ومتطورة لأبناء الإقليم، ضمن خطة مستشفيات قنا الجامعية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي جنوب الصعيد، من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وبإشراف الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور محمد تاج الدين سعيد، أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد، بأن المريضة جرى استقبالها بالمستشفى وبعد عمل جميع الأشعات والفحوصات الطبية اللازمة، تبين أنها كانت تعاني من أعراض شديدة تمثلت في صعوبة مستمرة في البلع، ونقص واضح في التغذية نتيجة الإصابة بمرض "أكلازيا المريء"، وهو مرض نادر ناتج عن فشل عضلة المريء السفلية في الارتخاء أثناء البلع، مما يؤدي إلى تراكم الطعام وصعوبة مروره إلى المعدة.

وأشار سعيد، إلى أن هذه الحالة تطلبت تدخلاً سريعًا باستخدام تقنية POEM، وهي إجراء متطور يعتمد على إدخال المنظار من خلال الفم، ثم إجراء قطع دقيق في العضلة العاصرة للمريء من الداخل، دون الحاجة إلى فتح جراحي، وهو ما يُقلل من المضاعفات ويُسرّع من عملية التعافي.

وأضاف أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد، بأن العملية بنجاح داخل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى، بإشراف ومشاركة فريق طبي متكامل يضم كلاً من: الدكتور محمد تاج الدين سعيد، أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد، والدكتورة نهال صلاح، مدرس مساعد، والدكتور صباح فؤاد، مدرس مساعد، والدكتورة آية محمود، طبيب مقيم، والدكتور عبد القادر سيد، طبيب مقيم بالقسم، والدكتور مصطفى عبيد، مدرس بقسم الأمراض الباطن.

وتابع سعيد، كما شارك أيضًا من قسم التخدير والعناية المركزة: الدكتور محمد جابر العادلي، مدرس واستشاري علاج الآلام بجامعة جنوب الوادي، وعضو الجمعية المصرية لعلاج الألم المزمن، والدكتور عبد الرحمن محمد، طبيب مقيم بالقسم وذلك تحت إشراف الدكتور عبادي عبداللاه أحمد محمد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، وشارك من طاقم هيئة التمريض المتميز: فريال حمدى، مروة عبده، ياسر شمروخ، داخل وحدة المناظير.

وأشار الدكتور محمد زين العابدين أبو الحسن، مدير المستشفى الجامعي بالمعبر، بأن المريضة تماثلت للشفاء التام بعد متابعة دقيقة بالمستشفى، وغادرت المستشفى بعد استقرار حالتها بشكل كامل، مع تحسن ملحوظ في قدرتها على البلع وممارسة حياتها اليومية بشكل طبيعى، مؤكدًا أن هذا النجاح يُعد ثمرة تعاون فعّال بين مختلف الفرق الطبية والإدارية بالمستشفى.

وأوضح أبوالحسن، بأن هذا التدخل يعد واحدًا من أوائل الإجراءات الدقيقة التي تُجرى باستخدام تقنية POEM على مستوى محافظات الصعيد، وهو ما يُبرهن على قدرة مستشفيات قنا الجامعية على تقديم خدمات طبية عالية الجودة دون الحاجة لنقل المرضى إلى محافظات أخرى، كما يأتي هذا الإنجاز تتويجًا لتكامل العمل بين الأقسام المختلفة داخل المستشفى، ويعكس مدى التطور الملحوظ في تجهيزات البنية التحتية، وتوفير الكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوى.

قنا مستشفيات قنا الجامعية علاج حالة نادرة أكلازيا المريء جامعة جنوب الوادي

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