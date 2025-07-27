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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بغرف عمليات وخطط محكمة.. قنا تكثف استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ

اجتماع انتخابات مجلس الشيوخ
اجتماع انتخابات مجلس الشيوخ
يوسف رجب

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أهمية الحياد التام لكافة الأجهزة التنفيذية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز خلال انتخابات مجلس الشيوخ، مع التأكيد على مراجعة كافة المقار الانتخابية والتأكد من جاهزيتها، وإنشاء غرف عمليات فرعية بكافة الوحدات المحلية تتصل مباشرة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، إلى جانب توفير أرقام تليفونية لتسهيل سرعة التواصل.
 

جاء ذلك خلال ترأس محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لمناقشة الاستعدادات النهائية لتأمين وتنظيم العملية الانتخابية التي ستجرى جولتها الأولى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 4 و5 أغسطس المقبل، فى إطار التحضيرات الجارية لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد رفعت مساعد مدير الأمن، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومديري القطاعات الخدمية.

وأوضح محافظ قنا، بأن عدد السكان يبلغ قرابة 3 ملايين و674 ألف نسمة، منهم نحو 2 مليون و200 ألف و369 ناخبا وناخبة، مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، موزعين على لجنة عامة واحدة و301 مركز انتخابي، تضم 304 لجان فرعية، ويخوض الانتخابات 24 مرشحًا على المقاعد الفردية، بالإضافة إلى 3 مرشحين على "القائمة الوطنية من أجل مصر".

 كما وجه محافظ قنا، بتوفير مظلات وأماكن انتظار مناسبة للناخبين، مع إتاحة كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين الإضاءة العامة داخل المقار والشوارع المؤدية إليها، ورفع مستوى النظافة في محيط اللجان.
 

واستعرض الاجتماع أيضًا خطط الطوارئ القطاعية، حيث تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية، مع إعداد كشف بأسماء المسؤولين وأرقام هواتفهم، فضلًا عن خطة انتشار سيارات الإسعاف، وتخصيص سيارة بكل وحدة محلية، كما تم التنسيق مع قطاع الكهرباء لتوفير مولدات احتياطية وتشغيلها قبل بدء التصويت بـ48 ساعة، إلى جانب التنسيق مع شركة مياه الشرب لتوفير سيارات مياه متنقلة كخطة بديلة فى حالة الطوارئ.

وفي سياق تنظيم المرور، وجه المحافظ، إدارة المرور بتوزيع الأوناش على مختلف مراكز المحافظة لتسهيل الحركة وضمان وصول الناخبين بسهولة إلى لجان الاقتراع، كما تم التشديد على سرعة إخلاء وتجهيز المقار الانتخابية وتسليمها للجهات المعنية في الوقت المناسب، ومنع أي أعمال صيانة أو تغييرات قد تعوق انتظام العملية الانتخابية.

وأكد محافظ قنا، بأن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية تعمل بتناغم كامل وبروح الفريق الواحد، لضمان خروج الانتخابات بصورة مشرفة ومنظمة تليق بأبناء محافظة قنا، وتعكس الوعي الديمقراطي للمواطن القنائي.

 

جدير بالذكر بأن الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ تنطلق يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 4 و5 أغسطس المقبل، فى إطار التحضيرات الجارية لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، على أن تعقد جولة الإعادة يومي 27 و28 من الشهر ذاته، وذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 5 لسنة 2025.

قنا مجلس الشيوخ المقار الانتخابية غرفة العمليات بيانات الناخبين القائمة الوطنية انتظام العملية الانتخابية

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