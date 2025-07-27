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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يبحث إجراءات إحلال وتجديد نقطة الحماية المدنية بوسط المدينة

اجتماع الحماية المدنية
اجتماع الحماية المدنية
يوسف رجب

ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، اليوم، لمناقشة إجراءات طرح أعمال إحلال وتجديد نقطة الحماية المدنية بوسط المدينة، بما يواكب التطور العمراني المتسارع ويعزز من قدرة أجهزة الطوارئ على الاستجابة الفعالة للحوادث.

شارك في الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بمحافظة قنا، واللواء سامح البدراوي، وكيل وزارة الإسكان، بالإضافة إلى زكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط، والمهندسة اعدال أمين سليم، مدير إدارة الشئون الهندسية بديوان عام المحافظة.


 

وأكد محافظ قنا، بأن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية تنموية شاملة لتحديث قطاع الحماية المدنية بالمحافظة، من خلال تطوير المنشآت والمرافق الحيوية التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجات المناطق السكنية والتجمعات العمرانية.

وأوضح محافظ قنا، بأن نقطة الحماية المدنية الجديدة ستسهم في تقليل زمن الاستجابة والتدخل السريع في الحوادث، ورفع كفاءة فرق الإنقاذ، بما يعزز من مستويات الأمان والاستقرار داخل المدينة.

ووجه المحافظ قنا، بسرعة الانتهاء من إعداد كراسة الشروط، واستكمال الموافقات والتراخيص المطلوبة من الجهات المختصة، مع الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، لضمان تنفيذ مشروع متكامل يخدم أهداف التنمية المحلية.

كما شدد محافظ قنا، على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية لتسهيل الإجراءات، وتسريع وتيرة العمل، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة المحافظة لدعم البنية التحتية لقطاع الطوارئ.

وأضاف اللواء هاني الأتربى، مدير إدارة الحماية المدنية بمحافظة قنا، بأنه من المخطط أن يتم تزويد نقطة الإطفاء بأحدث المعدات الفنية والآليات المتطورة، إلى جانب كوادر بشرية مؤهلة، لضمان تقديم خدمات حماية مدنية متقدمة تعمل على مدار الساعة.
 

قنا نقطة الحماية المدنية التطور العمراني المناطق السكنية أخبار قنا

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