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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة قنا يشدد على سرعة التخلص الآمن من النفايات الخطرة

اجتماع صحة قنا
اجتماع صحة قنا
يوسف رجب

أكد الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، على ضرورة التخلص من النفايات الخطرة والمتابعة الدورية للمستشفيات والوحدات والعمل علي التخلص من تلك النفايات بصورة آمنة وسريعة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لوكيل وزارة الصحة، مع مسؤولي الطب الوقائي بالمديرية، لمناقشة مؤشرات الأداء لإدارات الوقائي المختلفة.

واستعرض وكيل وزارة الصحة بقنا، أهم المؤشرات العامة والمستهدفات المرغوب الوصول إليها، مشيراً إلي الدور الهام للطب الوقائي وفرقه المختلفة في التصدي للأمراض وإنتشار الأوبئة والحفاظ علي البيئة ومقدراتها والذي ينعكس بدوره في خفض التكلفة العامة التي تتبناها المنظومة الصحية وذلك من خلال الإكتشاف المبكر والرصد الفوري لمسببات الأمراض.
 

وأشار صادق، إلي أهمية الاستجابة السريعة للأحداث البيئية الطارئة والعاجلة في قطاع الوقائي والتصدي السريع لها من خلال وضع الخطط المناسبة لذلك، موجهاً بحصر كافة السلبيات بصورة واضحة ودقيقة داخل المنشآت الصحية للعمل علي معالجتها وتلافيها.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، ضرورة توطين التعاون المشترك والبناء بين كافة الفرق الطبية بصورة دائمة ودعم الروح الإيجابية بين القائمين علي المنظومة الصحية بما يعود بالنفع علي تحسين الخدمات ومردودها علي المواطنين.

قنا صحة قنا النفايات الخطرة الطب الوقائي وزارة الصحة المنظومة الصحية

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