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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يبحث مع وكيل وزارة الصحة سبل دعم المنظومة الطبية

اجتماع الصحة
اجتماع الصحة
يوسف رجب

بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة والسكان الجديد بالمحافظة، سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطاع الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة الصحة الجديد، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة السابق.


 

وأكد محافظ قنا، أهمية التنسيق الدائم بين مديرية الصحة وجميع الأجهزة التنفيذية، مشددًا على أن العمل التكاملي يمثل حجر الأساس في تطوير الخدمات الطبية وتحقيق استجابة فعالة لاحتياجات المواطنين، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه المنظومة الصحية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تولي القطاع الصحي اهتماما بالغا، ولا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم له، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة العمل والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة الطبية بمختلف الوحدات والمنشآت الصحية.
 

ووجه محافظ قنا، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لجميع المنشآت الطبية بالمحافظة، وتعزيز آليات الرقابة والتقييم لضمان تقديم خدمة صحية لائقة، متمنيا لوكيل الوزارة الجديد التوفيق في أداء مهامه، وأن يشهد القطاع الصحي بالمحافظة مزيدا من التطوير والتحسين في المرحلة المقبلة.

وأعرب الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن بالغ اعتزازه بالثقة التي أولاها له وزير الصحة والسكان، مؤكدًا التزامه بإعداد خطة تطوير متكاملة تستهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية، من خلال تنظيم ندوات تثقيفية ودورات تدريبية مستمرة، تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.


قنا وزارة الصحة دعم المنظومة الطبية الخدمات الطبية تطوير القطاع الصحي

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