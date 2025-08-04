قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على أنغام تسلم الأيادي.. وزراء مصر ينتخبون مرشحي الشيوخ | شاهد
وزير الطيران: المشاركة في التصويت بمجلس الشيوخ واجب وطني
أعلام مصر ترفرف في الهرم.. شباب مدرسة هشام شتا يشعلون انطلاقة الشيوخ
من مركز السيطرة بالعاصمة الإدارية.. وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ
وزيرة البيئة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة مدينتي للغات
بالصور .. رئيس النيابة الإدارية يدلي بصوته في الانتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات الشيوخ.. بالرصد والمتابعة ما حدث في أول 5 ساعات من التصويت
البيئة تعتزم تشجيع مصانع الأسمنت على التوجه للوقود البديل
الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد على ضرورة وضع لوحات إرشادية بجميع اللجان
محافظ الجيزة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ
وزير الصحة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025
محمد أبو العينين: المشاركة بانتخابات الشيوخ واجب وطني وثقتي كاملة في وعي المصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025

مركز سيطرة الشبكة الوطنية
مركز سيطرة الشبكة الوطنية
يوسف رجب


 

ترأس الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم الإثنين، أعمال غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع محافظ قنا، عبر تقنية الفيديو كونفرنس انتظام فتح اللجان الانتخابية، ووصول السادة المستشارين إلى مقار الاقتراع، كما اطمأن على انتظام العملية الانتخابية وسيرها في أجواء هادئة دون تسجيل أي معوقات تذكر حتى الآن.

وأكد عبدالحليم،أن محافظة قنا رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكزها الإدارية بدءًا من اليوم وحتى انتهاء العملية الانتخابية، مشددًا على أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الغرف الفرعية بالمراكز والمديريات الخدمية، لضمان التدخل الفوري وحل أية مشكلات طارئة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة أنهت مبكرًا استعداداتها بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، حيث تم مراجعة أعمال الكهرباء والإنارة، وتوفير مصادر بديلة للطاقة، وتجهيز مقار اللجان بوسائل الراحة من مظلات ومبردات مياه، فضلًا عن تخصيص أماكن انتظار لكبار السن وذوي الهمم لتيسير مشاركتهم في عملية التصويت.

كما أعلن عبدالحليم، عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة مجريات العملية الانتخابية ميدانيًا، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الفاعلة والإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر، وترسيخ قواعد الديمقراطية، واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

يُذكر أن عدد سكان محافظة قنا يبلغ نحو 3 ملايين و674 ألف نسمة، منهم 2 مليون و200 ألف و369 مواطنًا مدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، موزعين على لجنة عامة واحدة و301 مركز انتخابي يضم 304 لجان فرعية. ويتنافس خلال الانتخابات 24 مرشحًا على المقاعد الفردية، بالإضافة إلى 3 مرشحين ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر".
 

قنا انتخابات مجلس الشيوخ غرفة العمليات الرئيسية مركز سيطرة الشبكة الوطنية العملية الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"أم مكة" و"أم سجدة"

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

شاكر محظور

قرار عاجل ضد مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

البلوجر شاكر محظور

ماذا قال البلوجر شاكر محظور أمام نيابة القاهرة الجديدة خلال 7 ساعات تحقيق؟

الإفتاء

ما حكم من مات وعليه دين كبير يصعب سداده؟.. الإفتاء توضح

البيض والفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الاهلي

بعد الرحيل.. لاعب الأهلي يودع الجماهير برسالة حزينة

ترشيحاتنا

طوابير الناخبين أمام اللجان الانتخابية بالغربية

برايات الأعلام ..قرى الغربية تنتفض أمام لجان التصويت في سباق انتخابات الشيوخ 2025

الانتخابات بمركز دار السلام في سوهاج

توافد آلاف الناخبين على لجان الاقتراع بمركز دار السلام في سوهاج.. صور

مركز سيطرة الشبكة الوطنية

محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025

بالصور

شاهد| سيارة هوندا سيفيك 2026 تظهر لأول مرة

هوندا سيفيك
هوندا سيفيك
هوندا سيفيك

6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا

6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا
6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا
6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا

تآكل العظم.. مرض خطير يلاحق نجوى فؤاد ويهدد حركتها

نجوي فؤاد
نجوي فؤاد
نجوي فؤاد

بالمايوه.. فيدرا تثير الجدل من حمام السباحة

فيدرا
فيدرا
فيدرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد