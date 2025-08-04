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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نشر الوعى المجتمعي.. إعلام قنا يستقبل قافلة دعوية من البحوث الاسلامية

زيارة مجمع إعلام قنا
زيارة مجمع إعلام قنا
يوسف رجب

استقبل مجمع إعلام قنا، قافلة دعوية قادمة من مجمع البحوث الاسلامية، برئاسة الشيخ محروس عمار، مديرعام منطقة الوعظ بقنا، ضمن سلسلة لقاءات ينظمها مجمع البحوث الإسلامية للمؤسسات الحكومية والأهلية بمحافظات مصر المختلفة، لنشر الوعي المجتمعي بالقضايا المجتمعية.

كان فى استقبال وفد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى، الاعلامى يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، و عصام السيد بهلول، مسئول وحدة الرأى العام، ورحاب عبدالبارى، مسئول وحدة الإعلام التنموى، وسهير السيد عبدالرازق، مسئول وحدة الإعلام السكانى، وأم هاشم خليل، أخصائية إعلام، وزينب النحاس، مسئول الشئون الإدارية بالمجمع.

تناول اللقاء عدد من المحاور الهامة، على رأسها التعريف بأدوار وخدمات مناطق الوعظ ولجان الفتوى المنتشرة ، ودورها فى تحقيق الاستقرار المجتمعى ووأد الخصومات الثأرية، وتقديم الفتاوى الصحيحة والدقيقة للمواطنين فى شتى أمور حياتهم.

كما تناول اللقاء دور رجال الوعظ فى حث المواطنين على التفاعل مع القضايا الوطنية، ومحاربة الأفكار الهدامة والشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من استقرار الوطن وهدم الدين والقيم، بجانب تحفيز المواطنين على المشاركة السياسية الفعالة.
 

وأكد الاعلامى يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، أهمية هذه الزيارة التى تستهدف التعريف بجهود لجان الوعظ والفتوى وتعزيز سبل التعاون بين مؤسسات الدولة، بما يساهم فى تيسير حياة المواطنين، مؤكدًا اعتزازه بالأزهر الشريف بقيادة فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورجاله فى كافة القطاعات التابعة، لما لهم من دور دينى عظيم يساهم فى نشر التعاليم السمحة للاسلام، بجانب الدور الوطنى والقومى للأزهر فى كافة القضايا الوطنية.
 

فيما أشار الشيخ محروس عمار، مدير عام منطقة الوعظ ولجنة الفتوى بقنا، إلى أن الزيارة تأتى ضمن سلسة لقاءات وقوافل دعوية تستهدف نشر الوعي المجتمعي بالقضايا المجتمعية، ونشر صحيح الدين ووسطية وسماحة الاسلام، بجانب محاربة الأفكار الهدامة والشائعات المغرضة التي تستهدف الوطن والدين والقيم، وذلك من خلال زيارات وجولات تستهدف كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والشعبية، لضمان وصول الرسالة إلى كافة المواطنين.
 

وأوضح الدكتور معاذ مصطفي عمارة، مسؤول القافلة الدعوية، بأن مجمع البحوث الاسلامية، يستهدف من خلال القافلة الدعوية، أن تصل رسالة الأزهر الشريف التي تتسم بالوسطية والتسامح إلى عموم المجتمع القنائى، كما أن القافلة تمتاز باختيار أكفأ الدعاة الذين تم اختيارهم لأداء مهمة البيان والتوعية المجتمعية.




قنا نشر الوعى المجتمعى مجمع إعلام قنا مجمع البحوث الاسلامية الأفكار الهدامة

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