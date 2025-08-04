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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا: تسهيل إجراءات تراخيص المحال العامة وأرشفة الرخص إلكترونيا

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة الموقف الراهن لتراخيص المحال العامة، واستعراض التحديات التي تواجه استخراجها، وبحث آليات تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمقدم حسن منتصر، مدير إدارة التراخيص بمديرية الأمن، ومحمود صلاح العماري، مدير جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

و أكد محافظ قنا، أهمية تسريع الدورة الإجرائية الخاصة باستخراج تراخيص المحال العامة، موجهاً بسرعة حصر المحال غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، ووضع خطة زمنية واضحة لتقنين أوضاعها، مع ضرورة التيسير على المواطنين الجادين فى استكمال الإجراءات القانونية.

كما ناقش الاجتماع، سبل تجميع الموافقات والاستيفاءات اللازمة من الجهات المعنية داخل المراكز التكنولوجية، وعلى رأسها، البيئة، وسلامة الغذاء، والصحة، والسلامة المهنية، والحماية المدنية، وذلك بهدف تبسيط الخطوات على المواطنين وتقليص المدة الزمنية المطلوبة للحصول على التراخيص.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية، للتأكد من التزام المحال المرخصة بكافة الاشتراطات الفنية والصحية والبيئية، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق المواطنين والدولة على حد سواء، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة في إطار قانوني منظم، يضمن حقوق كافة الأطراف.

ووجه عبدالحليم، إدارة التخطيط العمراني بإعداد دليل تخطيطي يحدد الأنشطة المناسبة داخل الكتل السكنية، بما يراعي المظهر الحضاري والهوية البصرية، ويتماشى مع توجه المحافظة نحو "قنا صديقة للبيئة".

وشدد محافظ قنا ، على الالتزام الكامل بالشفافية والجدول الزمني المحدد لتنفيذ المهام، كما وجه رؤساء المدن بأرشفة جميع رخص المباني والمحال التجارية إلكترونيًا منذ عام 1990 وحتى الآن، لضمان حفظ وتيسير الوصول إلى البيانات بشكل منظم.

 

قنا تراخيص المحال العامة السلامة المهنية المراكز التكنولوجية الاشتراطات الفنية

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