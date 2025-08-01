أخبار قنا| إصابة طالب بطلق ناري طائش بالحجيرات.. والمحافظ يبحث سبل دعم المنظومة الطبية

شهدت محافظة قنا على مدار يوم الخميس، أحداث عديدة، من أبرزها إصابة طالب بطلق ناري طائش في قرية الحجيرات، المحافظ يبحث مع وكيل وزارة الصحة سبل دعم المنظومة الطبية، ومجمع إعلام قنا ينظم حلقة نقاشية حول آليات تعزيز المشاركة السياسية، تحت شعار " صوتك هيفرق.. إنزل وشارك".





إصابة طالب بطلق ناري طائش في قرية الحجيرات بقنا



أصيب طالب بطلق ناري طائش، أثناء تواجده وسط قطعة أرض زراعية تابعة لأسرته بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من مركز غرفة العمليات، يفيد إصابة طالب بطلق ناري أثناء تواجده وسط الزراعات بقرية الحجيرات التابعة لدائرة المركز.





محافظ قنا يبحث مع وكيل وزارة الصحة سبل دعم المنظومة الطبية



بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة والسكان الجديد بالمحافظة، سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطاع الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، أهمية التنسيق الدائم بين مديرية الصحة وجميع الأجهزة التنفيذية، مشددًا على أن العمل التكاملي يمثل حجر الأساس في تطوير الخدمات الطبية وتحقيق استجابة فعالة لاحتياجات المواطنين، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه المنظومة الصحية.

"صوتك هيفرق".. حلقة نقاشية بمجمع إعلام قنا حول آليات تعزيز المشاركة السياسية



نظم مجمع إعلام قنا، حلقة نقاشية حول" آليات تعزيز المشاركة السياسية" ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات " صوتك هيفرق..إنزل وشارك " للتأكيد على أهمية المشاركة السياسية، استهدفت التعرف على واقع المشاركة خلال الوقت الحالي وآليات تعزيزها خلالها الفترة المقبلة.



تناولت الحلقة طرح عدد من المقترحات للتغلب على التحديات وتعزيز المشاركة السياسية، أبرزها، تهيئة الطالب المصري لأجواء المشاركة الانتخابية من خلال الاتحادات الطلابية بالمدارس والجامعات، إعادة كسب ثقة الشارع وتحقيق رضا المواطن لمواجهة ظاهرة العزوف عن المشاركة، مواجهة الشائعات والرد عليها أولاً بأول عبر وسائل التواصل، تنظيم حملات طرق الأبواب لإقناع "حزب الكنبة" بأهمية المشاركة والتخلي عن العزوف والسلبية، عمل اختبار لكل مرشح كضمانة للمستوى الثقافي المطلوب من أعضاء المجلسين.



