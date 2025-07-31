إصابة طالب بطلق ناري طائش في قرية الحجيرات بقنا

أصيب طالب بطلق ناري طائش، أثناء تواجده وسط قطعة أرض زراعية تابعة لأسرته بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من مركز غرفة العمليات، يفيد إصابة طالب بطلق ناري أثناء تواجده وسط الزراعات بقرية الحجيرات التابعة لدائرة المركز.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين إصابة طالب فى منتصف العقد الثانى من العمر، أثناء رى أرض خاصة بأسرته وسط قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .