إحباط محاولة تهريب 27 جوال دقيق بلدي بقنا

تمكنت حملات تموينية بقنا، من ضبط 27 جوال دقيق مخصص للمخابز البلدية، حيث تم ضبط 20 جوال دقيق بلدى، بعد تجميعها بغرض البيع في السوق السوداء بغرض التربح غير المشروع، وضبط 7 أجولة دقيق أخرى فى منطقة مختلفة.



جاء ذلك ضمن الجهود الرقابية المكثفة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، لضبط الأسواق ومراقبة الأنشطة التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف مباشر من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وتعليمات مشددة من حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا.



كما ضبطت الحملات ٥٠ بطاقة تموينية بغرض صرف الخبز على الماكينة، دون إنتاج فعلى بغرض الحصول علي فارق الدعم بشكل غير مشروع.



وأشار حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إلى المديرية شنت حملات رقابية موسعة شملت المرور على جميع الإدارات التموينية، والتفتيش علي المطاحن، ومستودعات الدقيق، ومحطات الوقود، والمخابز البلدية والسياحية، بالإضافة إلى الأسواق العامة بمختلف مراكز المحافظة.



وأضح القط، بأن الدولة حريصة على إيصال الدعم لمستحقيه والعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المتابعة الميدانية والحملات المستمرة بشكل يومي، لكافة المنشآت التموينية والأسواق بصفة عامة وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تهدد استقرار الأسواق.

