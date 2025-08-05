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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يدعو المواطنين للمشاركة الفاعلة فى ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025

لجان الانتخابات بقنا
لجان الانتخابات بقنا
يوسف رجب

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية لعدد من مقار اللجان الانتخابية بمدينة قنا لمتابعة انتظام أعمال التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

رافقه خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، حيث تابع الإجراءات التنظيمية والأمنية بمحيط اللجان، واطمأن على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين خاصة كبار السن وذوي الهمم بما يضمن مشاركتهم بسهولة ويسر.

ووجه محافظ قنا، دعوة لجموع المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس الشيوخ.

وأكد عبدالحليم، بأن المشاركة الإيجابية واجب وطني وتعكس وعي أبناء قنا وحرصهم على دعم مسيرة التنمية والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد محافظ قنا، بالإجراءات التي اتخذت لتوفير الأجواء المناسبة لسير الانتخابات من تأمين وتنظيم وتيسير دخول الناخبين إلى اللجان، مشيراً  إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع مجريات العملية الانتخابية على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

يذكر أن عدد سكان محافظة قنا يبلغ نحو 3 ملايين و674 ألف نسمة، منهم ما يقرب من 2 مليون و200 ألف مواطن يحق لهم التصويت، موزعين على لجنة عامة واحدة، و301 مركز انتخابي، تضم 304 لجنة فرعية، وتدور المنافسة على 3 مقاعد بين 24 مرشحًا بالنظام الفردي، بجانب 3 مرشحين ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر".
 


 

قنا انتخابات مجلس الشيوخ 2025 اللجان الانتخابية أعمال التصويت مجلس الشيوخ

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