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بعد استئصال كيس مبيضي ضخم.. مستشفى قنا الجامعى ينقذ سيدة حامل بالشهر الثامن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد استئصال كيس مبيضي ضخم.. مستشفى قنا الجامعى ينقذ سيدة حامل بالشهر الثامن

مستشفى قنا الجامعى
مستشفى قنا الجامعى
يوسف رجب


أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن نجاح فريق طبي في إجراء عملية دقيقة ومعقدة لإنقاذ سيدة حامل في الشهر الثامن، كانت تعانى مضاعفات صحية خطيرة تهدد حياتها وحياة جنينها.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، وبإشراف الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور محمد عبدالرحمن، رئيس قسم النساء والتوليد، بأنه فور استقبال المريضة بعيادة النساء والتوليد، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، تبين أنها تعانى آلام شديدة بأسفل البطن، مع ارتفاع في ضغط وسكر الحمل، وسوابق أربع عمليات قيصرية، إلى جانب سمنة مفرطة وتاريخ مرضي من الولادات المبكرة، كما كشفت الفحوصات عن وجود كيس ضخم على المبيض الأيمن بحجم 30×30 سم.

وتايع رئيس قسم النساء والتوليد، تم حجز الحالة بالمستشفى ومتابعتها بدقة حتى بلوغ الأسبوع 37 من الحمل، حيث تم التدخل الجراحى لإجراء ولادة قيصرية ناجحة، تزامنًا مع استئصال الكيس الضخم من المبيض، وتكللت العملية بالنجاح، وخرجت الأم وطفلها بحالة صحية مستقرة.

وأشار عبدالرحمن، إلى أن الفريق الطبي بقسم النساء والتوليد: الدكتور أحمد عبد الباقي  مدرس بالقسم، والدكتورة شيماء أحمد، مدرس مساعد و الدكتورة علياء سعد، طبيب مقيم، وذلك تحت إشراف الدكتورة مها طلعت، مدرس بقسم التوليد وأمراض النساء.

وأضاف رئيس قسم النساء والتوليد، كما شارك من قسم التخدير والعناية المركزة: الدكتور محمود شوري، مدرس مساعد، والدكتورعبد الرحمن  طبيب مقيم بقسم التخدير وذلك تحت إشراف رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، كما ساهم في إنجاح العملية طاقم التمريض المتميز، منهم: أحمد عي، ومحمد صابر، فنيي تخدير، نادية عبدالحفيظ، و فاطمة علي،و راشد، وسامية كمال، تمريض قسم النساء وإبراهيم عادل، تمريض قسم الأطفال.
 

وأشار الدكتور محمد زين العابدين أبو الحسن، مدير مستشفى قنا الجامعي، إلى أن الحالة تماثلت تمامًا للشفاء، وأن نجاح العملية يعكس الكفاءة العالية للفريق الطبي والتعاون المثالي بين الأقسام المختلفة، لافتاً إلى استمرار دعم المستشفى للقدرات الطبية والتمريضية لضمان تقديم رعاية صحية متميزة لكافة المرضى.

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