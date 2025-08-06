تعليم قنا: التأكيد على مجابهة حالات الغش خلال امتحانات الدبلومات الفنية

أكد هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للحفاظ على انضباط اللجان ومجابهة أي حالات غش، والتأكد من امتلاك الطالب للمهارات اللازمة لانتقاله من صف إلى أعلى، مع إنجاز أعمال التصحيح والمراجعة فى وقت يسير.

جاء ذلك خلال ترؤس وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماع مديري عموم الإدارات التعليمية، بحضور الدكتور وائل النجمي، مدير عام التعليم العام، وسومية عبد الفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور نجم أحمد، مدير عام التعليم الفني، وهبة سالم، موجه عام رياض الأطفال، وأسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة.

كما تناول الاجتماع، التأكيد على استلام أوراق الامتحان يومياً من المطبعة السرية في توقيت يسمح بوصول الأسئلة قبل موعد الامتحان بوقت كاف.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن الاجتماع يأتى في ضوء استعدادات مديرية التربية والتعليم بقنا لبدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية المزمع بدايتها يوم السبت المقبل، وكذلك تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف، بشأن فتح قاعات لرياض الأطفال بالمساجد.

كما أكد الصابر، على الالتزام بالكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة لضبط تحويلات الطلاب بين المدارس مع عدم السماح بأي تجاوز للكثافات المقررة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لشغل الفراغات والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لإتمام أعمال الصيانات للحد من تشغيل بعض المدارس فترة ثانية.