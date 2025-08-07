قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية.. ننشر مصروفات كل كلية بالأرقام
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية العاشرة من مصر إلى قطاع غزة
كينيدي يشعل الجدل .. الولايات المتحدة توقف تمويل تطوير لقاحات كورونا
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7 أغسطس.. كم وصل عيار 21؟
موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسمياً.. وهذه أسعار التذاكر
هل يلزم الزوج تنفيذ شرط الطلاق بعد الإنجاب؟.. د. عطية لاشين يوضح الحكم
أخبار التوك شو | أحمد موسى: الرئيس السيسي أغلق ملف التهجير للأبد.. وقانون الايجار القديم متوازن
الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا
روسيا تتحرك لحماية دوديك .. جلسة طارئة بمجلس الأمن وسط أزمة عزل رئيس صرب البوسنة
رابط وخطوات التسجيل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025
خيانة عسكرية أم طموح متهور .. اعتقال جندي أمريكي حاول بيع أسرار دبابة "أبرامز"
محافظات

أخبار قنا..شاب ينهى حياة عمه انتقاما لوالده..مديرية التعليم تستعد لامتحانات الدبلومات الفنية

اجتماع جامعة جنوب الوادى
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار يوم الأربعاء، أحداث عديدة، أبرزها اجتماع بمديرية التربية والتعليم للتأكيد على مجابهة حالات الغش خلال امتحانات الدبلومات الفنية السبت المقبل، نجاح مستشفى قنا الجامعى فى إنقاذ سيدة حامل بالشهر الثامن بعد استئصال كيس مبيضي ضخم، شاب ينهي حياة عمه بطلقات نارية ثأرا لوالده بعد ١٣ عاما من الواقعة، ورئيس جامعة جنوب الوادي يناقش الحوكمة الإلكترونية للمشروعات الهندسية.

 

تعليم قنا: التأكيد على مجابهة حالات الغش خلال امتحانات الدبلومات الفنية
 

أكد هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للحفاظ على انضباط اللجان ومجابهة أي حالات غش، والتأكد من امتلاك الطالب للمهارات اللازمة لانتقاله من صف إلى أعلى، مع إنجاز أعمال التصحيح  والمراجعة فى وقت يسير.

 

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن الاجتماع يأتى في ضوء استعدادات مديرية التربية والتعليم بقنا لبدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية المزمع بدايتها يوم السبت المقبل، وكذلك تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف، بشأن فتح قاعات لرياض الأطفال بالمساجد.

بعد استئصال كيس مبيضي ضخم.. مستشفى قنا الجامعى ينقذ سيدة حامل بالشهر الثامن
 

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن نجاح فريق طبي في إجراء عملية دقيقة ومعقدة لإنقاذ سيدة حامل في الشهر الثامن، كانت تعانى مضاعفات صحية خطيرة تهدد حياتها وحياة جنينها.

وأوضح الدكتور محمد عبدالرحمن، رئيس قسم النساء والتوليد، بأنه فور استقبال المريضة بعيادة النساء والتوليد، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، تبين أنها تعانى آلام شديدة بأسفل البطن، مع ارتفاع في ضغط وسكر الحمل، وسوابق أربع عمليات قيصرية، إلى جانب سمنة مفرطة وتاريخ مرضي من الولادات المبكرة، كما كشفت الفحوصات عن وجود كيس ضخم على المبيض الأيمن بحجم 30×30 سم.

 

بعد 13 عاما.. شاب ينهي حياة عمه بطلقات نارية ثأرا لوالده بقنا

تمكنت قوة أمنية بقنا، من ضبط شاب أنهى حياة عمه انتقاماً لوالده الذى لقى مصرعه على يد شقيقه "المجنى عليه" منذ 13 عاماً في قرية الحاج سلام بـ قنا.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش الحوكمة الإلكترونية للمشروعات الهندسية
 

عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعا لمناقشة آليات تطبيق الحوكمة الإلكترونية على كافة المشروعات الهندسية الجارية والمستقبلية والمخطط لها داخل الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، أهمية التحول الرقمي في إدارة المشروعات الهندسية من خلال تطبيق نظام إلكتروني موحد يتيح المتابعة اللحظية لجميع مراحل المشروعات من تخطيط وتنفيذ وإشراف بما يضمن تحقيق مبادئ الشفافية والكفاءة، والمساءلة في إدارة الموارد المالية والفنية.

الجو هيقلب تاني.. بعد تحذيرات الأرصاد كيف تؤثر الحرارة على ضغط الدم

ضغط الدم
ضغط الدم
ضغط الدم

