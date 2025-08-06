بعد 13 عاما.. شاب ينهي حياة عمه بطلقات نارية ثأرا لوالده بقنا

تمكنت قوة أمنية بقنا، من ضبط شاب أنهى حياة عمه انتقاماً لوالده الذى لقى مصرعه على يد شقيقه "المجنى عليه" منذ 13 عاماً في قرية الحاج سلام بـ قنا.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع مزارع بطلقات نارية في قرية الحاج سلام التابعة لمركز فرشوط.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع المجنى عليه بطلقات نارية على يد ابن شقيقه لوجود خصومة ثأرية بينهما راح ضحيتها والد المتهم منذ 13 عاماً.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة المباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.