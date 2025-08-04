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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

استخراج فيش وتشبيه مستعجل من البيت.. التكلفة والرابط

استخراج فيش جنائي اونلاين
استخراج فيش جنائي اونلاين
رشا عوني

هل يمكن استخراج فيش وتشبيه أونلاين؟.. من أكثر الأسئلة الشائعة بين المواطنين وبحثاً على المواقع المختلفة، حيث أصبح الآن من السهل استخراج فيش وتشبيه مستعجل أونلاين دون الحاجة للذهاب لأقرب قسم شرطة، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية حيث تتيح استخراج صحيفة حالة جنائية إليكترونياً من خلال هاتفك . 

شروط استخراج فيش وتشبيه مميكن

- يتقدم المواطن بنفسه ولشخصه لإصدار صحيفة الحالة الجنائية من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي.

- لا تسلم الصحيفة إلا للشخص المتقدم للخدمة شخصيا داخل  مصر  بعد التحقق من مطابقة الرقم القومى.

  • أن يكون سبق تسجيل البصمات العشرية لطالب إستخراج الصحيفة بقطاع الأحوال المدنية.

- سداد الرسوم المقررة للخدمة أولا حتى يتم تسجيل الطلب بنجاح واستلام الخدمة.

- أن يكون المتقدم للحصول على الصحيفة مقيماً بجمهورية مصر العربية وبداخلها فقط عند التقدمللصحيفة واستلامها من هيئة البريد المصري.

رابط استخراج فيش جنائي «أون لاين» عبر موقع وزارة الداخلية.. خطوة بخطوة - الوطن
استخراج فيش وتشبيه مستعجل

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه جنائي


1- صورة شخصية حديثة بحجم 4×6.

2- بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.

3- شهادة ميلاد للأشخاص دون سن 15.

4- بطاقة إقامة للأجانب المقيمين في مصر.

خطوات استخراج فيش وتشبيه مستعجل


1.الدخول إلى موقع وزارة الداخلية المصرية من هنــــــــا
2. النقر على دليل الخدمات
3. اختيار الأدلة الجنائية
4. سوف يطلب منك تسجيل الدخول للموقع
5. قم بإنشاء حساب جديد في حالة دخولك لأول مرة
6. اختار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة
7. استكمل البيانات المطلوبة
8. قم بالدفع الإلكتروني لسداد الرسوم المقررة للخدمة

سعر الفيش الجنائي المستعجل 2025


الفيش العادي تبلغ تكلفة استخراجه 70 جنيهًا، ويمكن للمواطنين استخراج فيش جنائي مستعجل برسوم تصل إلى 100 جنيه.

مدة استخراج فيش وتشبيه

- يتم الانتهاء من إجراءات إصدار الصحيفة خلال 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب وتسليمها لمندوب البريد ليقوم بتسليمها للمواطن وفقاً للتعليمات المنظمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية.

فى دقائق.. أماكن مميزة بالمولات لاستخراج الفيش الجنائى
استخراج فيش وتشبيه اونلاين

هل يمكن استخراج الفيش الجنائي أون لاين؟

 

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية من هنــــــــا.
2. اختيار أيقونة «الأدلة الجنائية» من قائمة الخدمات الإلكترونية.
3. الضغط على رابط «إصدار صحيفة الحالة الجنائية المسكنة. 

4. تسجيل الدخول إلى الحساب أو إنشاء حساب جديد.
5. تعبئة جميع البيانات المطلوبة لاستخراج الفيش و التشبيه بدقة.
6. الضغط على «تسجيل الطلب».
7. اختيار طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة.

8.بعد الانتهاء من تسجيل الطلب وسداد الرسوم، يتم تجهيز الصحيفة خلال 72 ساعة من قبول الطلب، ثم تُرسل إلى عنوان مقدم الطلب عبر البريد.

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