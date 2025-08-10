الأيتام أبرزهم.. 3 فئات لها الحق فى معاش شهرى طبقا للقانون

حرصت الدولة على تقديم الرعاية الكاملة للفئات الأولى بالرعاية في خطوة منهم لدمجهم مجتمعيا ، وتوفير حياة آمنة لهم ينعمون في ظلها .

في سياق متصل، كفل قانون الطفل، صرف معاش شهري لعدة فئات ، يكون لهم الحق في الحصول على معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي، يأتي ذلك ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير متطلبات المعيشة لهم .



وطبقا لنص المادة 49 من القانون ، يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً ووفقاً للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:

1- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.

2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.

3- أطفال المحتجز قانوناً، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.