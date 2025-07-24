تخطى 13 ألفا لهذه الشريحة.. موعد صرف معاش شهر أغسطس بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة يهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين أصحاب المعاشات، من أجل الاستعلام عن قيمة معاش شهر أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة، وفيما يلي نستعرض جميع التفاصيل عن معاش شهر أغسطس 2025.

موعد صرف معاش شهر أغسطس 2025

سيجري صرف معاش شهر أغسطس 2025 لملايين الأسر المصرية ابتداءً من يوم 1 أغسطس المقبل من دون تأخير أو تبكير، بالزيادة الجديدة التي تصل إلى 15%، في إطار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، لضمان دعم الفئات الأولى بالرعاية ورفع المستوى المعيشي للأفراد.

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رابط الاستعلام عن زيادة معاشات أغسطس 2025

يمكن للمواطنين الاستعلام إلكترونيًا عن قيمة معاش شهر أغسطس 2025 بعد تطبيق الزيادة الجديدة من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لـ الهيئة القومية للتأمينات من خلال الضغط هــــــــــنــــــــــــا.

الاستعلام عن معاشات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

يمكن الاستعلام عن معاشات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة، المقدّرة بنسبة 15% من خلال بعض الخطوات البسيطة، ويمكنك ذلك من خلال زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين والمعاشات عبر الضغط هـــــــنــــــــا.

بعد الدخول إلى الموقع، اضغط على أيقونة صاحب المعاش.

اختر الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

أدخل الرقم القومي في خانة الاستعلام.

اضغط على «عرض» لعرض تفاصيل المعاش والزيادة.

ملاحظة: يجب أن يكون لديك حسابا على الموقع؛ لتتمكن من الاطلاع على تفاصيل المعاش.

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أماكن صرف معاش شهر أغسطس 2025

سيتمكن ملايين المصريين من تسلّم مستحقاتهم المالية التي تصرف في إطار معاش شهر أغسطس 2025، من خلال إحدى الطرق التالية:

ماكينات الصراف الآلي ATM الطريقة الأكثر تداولًا.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

مكاتب البريد المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

كارت ميزة.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية 2025 بعد الزيادة الجديدة

يتمثل جدول شرائح التأمينات الاجتماعية 2025 بعد تطبيق الزيادة الجديدة بنسبة 15%، في التالي: