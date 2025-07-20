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كيف تحصل على معاش العمالة غير المنتظمة ؟ هذه الفئات المستحقة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيف تحصل على معاش العمالة غير المنتظمة ؟ هذه الفئات المستحقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يبحث الكثير من المواطنين من فئة العمالة غير المنتظمة عن كيفية الحصول على معاش عند بلوغهم 60 عام .

حدد قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 الفئات المستحقة للمعاش من العمالة غير المنتظمة.

معاش العمالة غير المنتظمة

 

وتنص المادة رقم (2) بند رابعاً من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 على الفئات الخاضعة للعمالة غير المنتظمة وهي كالآتي: ـ
1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.
2- عمال التراحيل. 
3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
5- محفظى القرآن الكريم وقرائه.
6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
7- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيًا (أصحاب الأعمال) متى توافرت في شأنهم الشروط الآتية:
أ- ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
ب- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
ج-ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.


8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع،

 ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.


9- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.


10- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

وتبلغ قيمة الاشتراك للحصول على عند بلغ سن المعاش 207 جنيه شهريا ويزيد كل عام بنسبة ،

وتختلف قيمة المعاش حسب مدة الاشتراك التى دفعها المشترك .

... التقديم التوجه إلي اقرب مكتب تامينات و تقديم طلب اشتراك و صورة البطاقة مدون فيها المهنة.

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