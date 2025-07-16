المهن الطبية يدعو لجمعية عمومية عادية لمناقشة زيادة المعاشات

وجه مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية دعوة رسمية إلى السادة أعضاء الاتحاد من النقابات الأربع (الأطباء البشريين - الصيادلة - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين)، لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بقاعة الاجتماعات الرئيسية في دار الحكمة بالقاهرة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية عددًا من البنود المهمة، أبرزها:

عرض تقرير الأمين العام عن أنشطة الاتحاد.

مناقشة تقرير أمين الصندوق عن الوضع المالي.

عرض تقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات الاتحاد للأعوام 2020 و2021.

اعتماد الميزانيات عن نفس الفترة..

اختيار مراقب حسابات جديد للاتحاد.

مناقشة مقترح زيادة قيمة المعاشات المقدمة للأعضاء.

اعتماد لائحة الإعانات والمعاشات الجديدة.

جدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار متابعة الشأن المالي والإداري لاتحاد المهن الطبية، وحرص المجلس على إشراك أعضاء الجمعيات العمومية في اتخاذ القرارات التي تمس شؤونهم الخدمية والمعيشية، وخاصة ما يتعلق بالمعاشات والإعانات الاجتماعية.