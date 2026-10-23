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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الاحتلال تعتقل خطيب المسجد الأقصى الشيخ خالد أبو جمعة

خطيب المسجد الأقصى الشيخ خالد أبو جمعة
خطيب المسجد الأقصى الشيخ خالد أبو جمعة
محمود نوفل

أعلنت محافظة القدس اعتقال قوات الاحتلال خطيب المسجد الأقصى الشيخ خالد أبو جمعة عقب خطبة وصلاة الجمعة.

وفي وقت سابق ؛ قال عمر الرجوب، مدير دائرة الإعلام بمحافظة القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد إجراءاته في القدس بهدف التضييق على الفلسطينيين والتأثير في هوية المدينة والمسجد الأقصى، مشيراً إلى اقتحام أكثر من 3300 مستعمر باحات المسجد خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع عيد العرش اليهودي.

وأوضح الرجوب، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن موسم الأعياد اليهودية شهد، منذ بدايته، انتهاكات وصفها بغير المسبوقة منذ عام 1967، شملت النفخ بالبوق وإدخال القرابين النباتية والكتب الدينية إلى باحات الأقصى، إلى جانب تحركات لإقامة نقطة صلاة يهودية في منطقة باب الرحمة.

قوات الاحتلال القدس المسجد الأقصى محافظة القدس خطيب المسجد الأقصى الشيخ خالد أبو جمعة

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