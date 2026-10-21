قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم قرب مخيم قلنديا شمال القدس

أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت منذ قليل تنفذ عمليات هدم قرب مخيم قلنديا شمال القدس.

ولاحقا ؛ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين ، معهد قلنديا للتعليم المهني للاجئين في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت المعهد وانتشرت في أروقته.

وفي سياق متصل، أصيب 5 صيادين فلسطينيين بنيران بحرية الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة، كما شرع مستوطنون في خلع وسرقة عدد من بوابات الأراضي الزراعية في منطقتي أبو نجيم وخلايل اللوز، جنوب شرق بيت لحم.