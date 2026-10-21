قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع طالبين في حادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف
الخارجية تطلق التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج
نية مبتة لضربها بشدة.. هيجسيث: إيران محور محادثات نتنياهو مع ترامب
وفاة طفلة في طابور الصباح تثير القلق.. أسباب التوقف القلبي المفاجئ
الذهب يتراجع مع تصاعد مخاوف التضخم وترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026
عراقجي: واشنطن لا أمان لها.. مع كل مفاوضات تبدأ حربا غادرة
اعتراض وتدمير 373 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
وقع فعلًا.. سيد مرعي يفجر مفاجأة بشأن محمود ممدوح والزمالك
ويتكوف يصل إلى سان بطرسبورج للقاء مسؤولين روس
استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية رغم ارتفاع الدولار.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم قرب مخيم قلنديا شمال القدس

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت منذ قليل تنفذ عمليات هدم قرب مخيم قلنديا شمال القدس.

ولاحقا ؛ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم  الاثنين ، معهد قلنديا للتعليم المهني للاجئين في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت المعهد وانتشرت في أروقته.

وفي سياق متصل، أصيب 5 صيادين فلسطينيين بنيران بحرية الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة، كما شرع مستوطنون في خلع وسرقة عدد من بوابات الأراضي الزراعية في منطقتي أبو نجيم وخلايل اللوز، جنوب شرق بيت لحم.

محافظة القدس قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

هل ينقطع الإنترنت في مصر بسبب تهديدات إيران؟.. خبير أمن معلومات يكشف حقيقة استهداف كابلات مضيق هرمز

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

الراحل هاني شاكر وزوجته

نفسي الناس تفتكرني.. الأوبرا تخلد ذكرى هاني شاكر بتمثال.. وزوجته تنهار في أول ظهور لها بدونه

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين

البطاطا البرتقالية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

كابلات الإنترنت البحرية

طوارئ في قاع البحر .. كيف ينقذ العالم الإنترنت إذا قُطعت كابلات هرمز؟

كيم جونج أون وابنته

ردًا على شائعات وفاته .. زعيم كوريا الشمالية يذهب للتسوّق مع ابنته

كابلات الإنترنت

كابوس هرمز .. ما حجم الضرر الحقيقي لقطع كابلات الإنترنت؟

ترشيحاتنا

"الناتو" يعلن تعزيز وجوده في البحر الأسود بعد هجمات على سفن تجارية

"الناتو" يعلن تعزيز وجوده في البحر الأسود بعد هجمات على سفن تجارية

شعار مؤتمر المناخ "COP31"

الصين تعتزم التصدي للرسوم الجمركية المفروضة على التكنولوجيا النظيفة خلال مؤتمر "COP31"

تركيا في معرض تراثنا

تركيا تشارك في معرض «تراثنا 2026» بالقاهرة بمنتجات حرفية صنعتها النساء

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟

ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟ فوائد وأضرار لا تتجاهليها
ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟ فوائد وأضرار لا تتجاهليها
ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟ فوائد وأضرار لا تتجاهليها

فستان لامع.. يسرا تخطف الأنظار بظهورها على السجادة الحمراء

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة عمل الكرواسون في المنزل .. بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكرواسون
طريقة عمل الكرواسون
طريقة عمل الكرواسون

بنقشة النمر .. بوسي شلبي بإطلالة أنيقة في اليوم الخامس من مهرجان الجونة .. صور

بوسي شلبي
بوسي شلبي
بوسي شلبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد