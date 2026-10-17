بالتزامن مع ذكرى تحرير القدس.. مستوطنون يضعون لافتات لتغيير اسم شارع صلاح الدين الأيوبي

أقدم المستوطن المتطرف إلياهو ليبمان، المرشح عن حزب «نوعام» لانتخابات الكنيست، برفقة عضو الكنيست آفي ماعوز ونحو 20 من مؤيديه، أمس، على وضع ملصقات تحمل اسم «شارع أبطال الحرب» على لافتة شارع صلاح الدين في مدينة القدس المحتلة، في خطوة تهدف إلى تغيير اسم الشارع الذي يحمل اسم القائد التاريخي صلاح الدين الأيوبي.

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع الذكرى الـ839 لاستعادة القائد صلاح الدين الأيوبي مدينة القدس، في تحرك يستهدف تغيير اسم أحد الشوارع المرتبطة باسمه في المدينة المحتلة.

وفي السياق ذاته، وجّه عضو الكنيست آفي ماعوز طلبًا إلى رئيس بلدية الاحتلال في القدس، موشيه ليون، دعا فيه إلى طرح مقترح تغيير اسم الشارع على لجنة التسميات التابعة للبلدية.

ويأتي التحرك في إطار مساعٍ لتغيير اسم شارع صلاح الدين، الذي يستحضر ذكرى القائد التاريخي الذي استعاد القدس.

ويُذكر أن إلياهو ليبمان هو والد إلياكيم ليبمان، الذي قُتل خلال أحداث السابع من أكتوبر 2023 قرب قطاع غزة.