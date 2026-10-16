رفضا لخطوة القدس.. العكلوك يثمن استدعاء القاهرة القائم بأعمال سفارة كولومبيا

ثمن السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، التحرك الدبلوماسي المصري احتجاجًا على افتتاح كولومبيا سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا أن الموقف المصري يأتي دعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا للإجراءات المخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد استدعت القائم بأعمال سفارة كولومبيا بالقاهرة، لإبلاغه احتجاج مصر ورفضها القاطع لافتتاح سفارة بلاده في القدس المحتلة، باعتبار هذه الخطوة مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة لفرض أمر واقع يمس الوضع القانوني والتاريخي للمدينة.

مصر تستدعي سفير كولومبيا

وأكدت مصر أن الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، مشددة على ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية والتمسك بحل الدولتين باعتباره السبيل لتحقيق السلام العادل والشامل، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أشاد العكلوك بالإجراء الدبلوماسي المصري، واصفًا إياه بالقوي، ومثمنًا إبلاغ القائم بأعمال السفارة الكولومبية رسالة احتجاج واضحة على افتتاح سفارة بلاده في القدس، بما يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالوضع القانوني للمدينة.

وقال العكلوك إن الموقف السياسي والدبلوماسي المصري يأتي انسجامًا مع دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، والتزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على الأمن القومي العربي.

وأضاف أن التحرك المصري يأتي تنفيذًا لقرارات جامعة الدول العربية، التي أكدت عزم الدول العربية اتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية ضد أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس.