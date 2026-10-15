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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن تدين افتتاح سفارة كولومبيا لدى إسرائيل في القدس المحتلة

اليمن تدين افتتاح سفارة كولومبيا لدى إسرائيل في القدس المحتلة
اليمن تدين افتتاح سفارة كولومبيا لدى إسرائيل في القدس المحتلة
أ ش أ

 أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية بشدة إقدام الحكومة الكولومبية على افتتاح سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة، معتبرةً هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومساسًا بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم / الخميس /، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ورفض فرض الأمر الواقع بالقوة مبادئ ثابتة في القانون الدولي، وأن أي إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة تفتقر إلى المشروعية، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرارين 476 و478 لعام 1980.

وجددت الوزارة موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، داعيةً المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته بشأن فلسطين، ورفض الخطوات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية إقدام الحكومة الكولومبية على افتتاح سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة قرارات الشرعية الدولية

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