مصدر مصري: قرار كولومبيا بنقل سفارتها للقدس باطل ولا يترتب عليه أي أثر قانوني

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن مصدرا مصريا مطلعا أعلن استدعاء القائم بالأعمال الكولومبي في القاهرة احتجاجا على افتتاح كولومبيا سفارتها في القدس المحتلة، موضحا أن قرار كولومبيا خطوة أحادية غير مقبولة تتعارض مع الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة وتمثل مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح المصدر المصري المطلع، أن قرار كولومبيا إجراء يُعد باطلا ولاغيا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، موضحا أنه تم التأكيد خلال الاستدعاء على أن مثل هذه الخطوات غير المسؤولة ستكون لها تداعيات سلبية على الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أنه تم التأكيد خلال الاستدعاء على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة والامتناع عن أي إجراءات أحادية تمس بفرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.