قطر تدين افتتاح سفارة كولومبيا لدى إسرائيل في القدس

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها افتتاح جمهورية كولومبيا سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة، وعدت هذه الخطوة مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"رفض دولة قطر لأي إجراءات من شأنها تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك للتصدي لأي محاولات لفرض واقع جديد في المدينة المحتلة، بما يحفظ وضعها القانوني والتاريخي، ويصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.