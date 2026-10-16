تحرك دبلوماسي عربي وإسلامي ضد افتتاح كولومبيا سفارة في القدس.. مصدر مطلع لـ«صدى البلد» يكشف التفاصيل

تتواصل التحركات الدبلوماسية العربية والإسلامية الرافضة للخطوات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، في إطار التنسيق المشترك لمواجهة القرارات المخالفة للقانون الدولي.

وفي تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، قال مصدر مطلع، إن استدعاء سفراء كولومبيا لدى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يأتي تنفيذا للفقرة رقم 10 من قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، الصادر الأسبوع الماضي، بشأن افتتاح كولومبيا سفارة لها في مدينة القدس.

وأوضح المصدر أن الاستدعاء يستهدف إبلاغ السفراء رسالة احتجاج على الخطوة الكولومبية، التي وصفها بغير القانونية، والتنبيه إلى تداعياتها وانعكاساتها المحتملة على العلاقات الثنائية مع كولومبيا.