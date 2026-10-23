مجلس الوزراء يكشف حقيقة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء لمدة 6 ساعات

حذر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من تداول معلومات مضللة بشأن خطط الحكومة للتعامل مع أزمة الطاقة العالمية، مؤكدًا أن بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حرّفت حديثه عن السيناريوهات المحتملة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، وروّجت شائعات بشأن قطع الكهرباء لمدة 6 ساعات وتقليص إمدادات الوقود إلى النصف.

وأوضح مدبولي خلال فعاليات منتدى مصر 2026، أن حديثه تناول ثلاثة سيناريوهات افتراضية للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط، في إطار حرص الدولة على توضيح التحديات أمام المواطنين بكل شفافية، وليس إعلانًا عن اتخاذ قرارات بتطبيق هذه السيناريوهات.

وأضاف أن الحكومة اختارت تحمل الأعباء الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة خلال المرحلة الحالية، بدلًا من تحميل المواطنين زيادات جديدة، مؤكدًا أن هذا القرار جاء بعد دراسة البدائل المتاحة للتعامل مع الأزمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتزاء التصريحات وتحريف مضمونها يسهمان في إثارة القلق بين المواطنين والتشكيك في الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد مدبولي أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة لشرح الحقائق والإجابة عن تساؤلات المواطنين، مشددًا على أهمية الوعي بما يجري على الساحة الدولية، خاصة في ظل الأزمات والصراعات التي تؤثر على أسواق الطاقة وتكاليف توفير الوقود.