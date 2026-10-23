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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل وفقدان 4 بحارين.. رومانيا تتهم روسيا باستهداف سفينة تجارية بالبحر الأسود

سفينة تجارية بالبحر الأسود
سفينة تجارية بالبحر الأسود
خاطر عبادة

اتهم الرئيس الروماني نيكوسور دان موسكو بتصعيد هجماتها على الجناح الشرقي لحلف الناتو، بعد غرق سفينة شحن قبالة السواحل الرومانية في البحر الأسود إثر هجوم بطائرة مسيرة، ما أسفر عن مقتل بحار وفقدان ثلاثة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته السلطات الرومانية جزءاً صغيراً فقط من هيكل الناقلة المنقلبة فوق الأمواج لحظة غرقها، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط ظروف جوية صعبة وأمواج عاتية.


إشارة استغاثة قرب كونستانتا


وأوضحت السلطات البحرية الرومانية أن السفينة "خوريف" التي ترفع علم جزر القمر وعلى متنها 13 بحاراً من أوكرانيا وأذربيجان، أرسلت نداء استغاثة على بعد 13 ميلاً بحرياً من ميناء كونستانتا، خارج المياه الإقليمية الرومانية مباشرة.
وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 9 بحارة أحياء، فيما جرى انتشال جثة واحدة ولا يزال 3 بحارة في عداد المفقودين.


تصاعد الهجمات على الملاحة التجارية

وشهد الأسبوعان الماضيان تصاعداً مفاجئاً في الهجمات على السفن التجارية قبالة سواحل رومانيا وبلغاريا، العضوين في الناتو، حيث تم استهداف 7 سفن على الأقل، مع مقتل أو فقدان نحو 30 بحاراً.
وقال الرئيس الروماني: "هذا جزء من تصعيد روسيا لحربها في أوكرانيا"، مؤكداً أن السفينة استُهدفت بطائرة مسيرة.

وكان حلف الناتو أعلن الثلاثاء إرسال مزيد من طائرات الدوريات البحرية وأنظمة الرادار والمسيرات إلى البحر الأسود، دون تحديد طبيعتها، فيما أسقطت طائرات رومانية السبت الماضي مسيرتين روسيتين من الجيل الأحدث فوق المياه الإقليمية الرومانية.

قناة سولينا في قلب الاستهداف

وتشير المعلومات إلى أن السفن المستهدفة مؤخراً كانت راسية أو متجهة نحو قناة سولينا التي تربط نهر الدانوب بالبحر الأسود، والتي تحولت إلى شريان التصدير الرئيسي لأوكرانيا، إحدى أكبر مصدري الحبوب والزيوت في العالم، بعد الهجمات الروسية على موانئها في البحر الأسود.

ودعت كل من أوكرانيا ورومانيا وبلغاريا الحلف الأطلسي إلى تكثيف جهوده لحماية الملاحة التجارية في البحر الأسود.

رومانيا البحر الأسود استهداف سفينة بالبحر الأسود روسيا

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