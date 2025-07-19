أصحاب المعاشات.. خلف الزناتي يعلن عن حزمة هدايا للمعلمين

أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين، أن النقابة العامة للمهن التعليمية بصدد إعداد مشروع صحي متكامل يتم من خلاله توقيع الكشف الطبي على أصحاب المعاشات من المعلمين بالمجان.

وأشار الزناتي - خلال اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية اليوم، بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، إلى أن التقابة العامة تقدم مشروعاً علاجياً متكاملاً يتيح خصومات كبيرة تصل إلى 60% على الخدمات الطبية، عبر شبكة واسعة من مقدمي الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية.

ولفت رئيس اتحاد المعلمين العرب إلى التعاقدات مع المستشفيات الكبرى والمعامل ومراكز الأشعة بخصومات كبيرة تصل الى أكثر من 50% على كافة الخدمات الطبية.

وأشار نقيب المعلمين إلى أنه قد تم تدشين موقع خاص بالرعاية الصحية وكذلك تطبيق إلكتروني للحجز والاستفادة من الخدمات، ولا ننسى ما تقدمه الفرعيات من خدمات مصيفية ترفيهية للأعضاء سواء في مصايفها الخاصة أو بالتعاقدات.

وأعلن "الزناتي"، أن النقابة سوف تبدأ قريبا فى تطوير شامل لنادي المعلمين بالجزيرة، وسوف تضاف إليه العديد من الأنشطة لخدمة أبناء المعلمين وتلبية رغباتهم الاجتماعية والرياضية والترفيهية .

وعن أرض الوادي الجديد (3 آلاف فدان)، أكد الزناتي، أنه تم بالفعل في إجراءات الترفيق والانتهاء من خدمة 1000 فدان "شقت لها الطرق وتم تقسيمها وحفرت فيها الآبار وظهرت فيها المياه"

وأشار نقيب المعلمين: "انتهينا أيضا من تركيب محطات الطاقة الشمسية للأرض وأصبحت جاهزة، بما يعني أن ثلث المساحة قد انتهينا من تجهيزها".

واختتم الزناتي تصريحاته، قائلا: "يتم حاليا تجهيز المساحة الباقية لنشرع سريعاً في طرح هذه الأرض على جميع المعلمين بنظام الأسهم حتى يستفيد منها كل معلم في مصر".