مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

يشهد سوق السيارات المصري موجة جديدة من تخفيضات أسعار السيارات التي شملت عدة طرازات من علامات شيفروليه، جيلي، وشيري، وسط منافسة قوية لجذب العملاء في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وصلت تخفيضات أسعار السيارات في بعض الموديلات إلى 350 ألف جنيه، فتحت المجال أمام المستهلكين للحصول على سيارات مزودة بمواصفات جيدة بأسعار أقل بكثير.

شيفروليه أوبترا أوتوماتيك LT 2026

انخفض سعر السيارة بمقدار 20,100 جنيه، ليصبح سعرها الجديد 769,900 جنيه.

تأتي أوبترا LT بمحرك سعة 1.5 لتر بأربع أسطوانات يولد قوة تقارب 98 حصانًا مع عزم دوران 140 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT. تتميز بأبعاد مناسبة للمدن والطرق السريعة بطول 4,490 مم وعرض 1,695 مم، بينما توفر سعة تخزين تصل إلى 475 لتر.

وتضم تجهيزات داخلية حديثة أبرزها شاشة 8 بوصات تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى كاميرا خلفية وحساسات ركن.

شيفروليه أوبترا أوتوماتيك LS 2026

حصلت هذه الفئة أيضًا على تخفيض قدره 20,100 جنيه، لتصل إلى 744,900 جنيه.

تتشابه في المواصفات الميكانيكية مع فئة LT، إلا أن التجهيزات الداخلية والخارجية تكون أقل من حيث الفخامة، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا أكثر.

شيفروليه كابتيفا أوتوماتيك LV3 (سبعة مقاعد) 2025

سجلت كابتيفا أكبر انخفاض في القائمة بواقع 350,000 جنيه، ليصبح سعرها الجديد 1,200,000 جنيه.

تعمل السيارة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يولد 148 حصانًا تقريبًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT، مع دفع أمامي.

توفر مساحة رحبة بفضل طولها البالغ 4,655 مم وقاعدة عجلات 2,750 مم، وتتيح سعة تخزين تصل إلى 1,051 لتر. المقصورة مجهزة لسبعة ركاب وتحتوي على أنظمة ترفيه واتصال متطورة.

شيفروليه كابتيفا أوتوماتيك LV3 (خمسة مقاعد) 2025

انخفض سعر هذه النسخة بمقدار 350,000 جنيه، ليصبح 1,150,000 جنيه.

تحمل نفس مواصفات المحرك والأبعاد تقريبًا مثل نسخة السبعة مقاعد، لكن مع مقصورة تتسع لخمسة ركاب وسعة تخزين أكبر خلف الصف الثاني.

جيلي ستار راي أوتوماتيك Sport+ (AUTO MOBILITY) 2025

شهدت هذه النسخة تخفيضًا قدره 110,000 جنيه، لتصل إلى 1,769,000 جنيه.

تأتي السيارة بتصميم رياضي وعصري، مع تجهيزات متطورة لأنظمة السلامة والراحة، إلا أن المواصفات التفصيلية للمحرك لم تُعلن بشكل رسمي.

جيلي ستار راي أوتوماتيك (AUTO MOBILITY) 2025

انخفض سعرها بمقدار 100,000 جنيه، ليصبح 1,699,000 جنيه.

تشارك معظم التجهيزات مع نسخة Sport+، مع اختلافات في باقة المزايا الداخلية والخارجية.

جيلي ستار راي أوتوماتيك Premium (AUTO MOBILITY) 2025

حصلت على تخفيض قيمته 49,000 جنيه، لتصل إلى 950,000 جنيه.

تستهدف هذه النسخة العملاء الباحثين عن مزيج من العملية والتجهيزات الأساسية بسعر أقل مقارنة بالفئات الأعلى.

شيري تيجو 8 برو أوتوماتيك Flagship 2025

سجلت تيجو 8 برو انخفاضًا قدره 215,000 جنيه، ليصبح سعرها الجديد 1,475,000 جنيه.

تعد هذه السيارة من فئة الـSUV العائلية الفاخرة، وتتميز بتصميم أنيق ومساحات واسعة، مع تجهيزات راحة وسلامة متقدمة، بينما لم تُكشف كامل تفاصيل المحرك في المعلومات المتوفرة.

تعكس التخفيضات الكبيرة التي طالت هذه الطرازات محاولة الشركات تعزيز المبيعات وجذب العملاء، خصوصًا في الفئات الاقتصادية والعائلية.

وبينما توفر شيفروليه أوبترا خيارًا عمليًا واقتصاديًا، تقدم كابتيفا مساحة أكبر وأداء أقوى، في حين تسعى جيلي وشيري إلى الجمع بين التصميم العصري والتجهيزات المتطورة بأسعار منافسة.