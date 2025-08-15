رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لم تكن سيارة لامبورجيني ميورا مجرد ابتكار هندسي عند ظهورها لأول مرة قبل نحو ستة عقود، بل كانت ثورة في عالم السيارات الفاخرة، إذ أرست مفهوم السيارات الخارقة ذات المحرك الوسطي، وفتحت الباب أمام جيل جديد من التصميم والأداء.

اليوم، تعود هذه الأسطورة إلى دائرة الضوء بعد اكتشاف نسخة نادرة منها كانت مخزنة داخل غرفة معيشة في نيويورك لأكثر من 40 عامًا.

أسطورة إيطالية نادرة

تعد ميورا أول سيارة إنتاجية من لامبورغيني مزودة بمحرك V12 وسطي، وأصبحت منذ ذلك الحين رمزًا للسيارات الخارقة وجوهرة لهواة الجمع حول العالم.

مع مرور الوقت، ارتفعت قيمتها بشكل هائل، لتصل أسعارها اليوم إلى ملايين الدولارات في المزادات الدولية.

النسخة المكتشفة هي طراز P400 S النادر، مطلي بلون "لوتشي ديل بوسكو" المعدني الداكن، وهو لون طُبّق على ثلاثة نماذج فقط من السلسلة الثانية.

تحتفظ السيارة بطلائها الأصلي ومقصورتها الداخلية كما خرجت من المصنع، مما يزيد من قيمتها لهواة السيارات الكلاسيكية.

قصة اكتشاف سيارة لامبورجيني النادرة

ظهرت القصة في برنامج Extreme Detailing على قناة ديسكفري، حيث تلقى المقدم لاري كوسيلا بلاغًا من سمسار سيارات فاخرة حول "كنز" مخفي.

عند الوصول إلى منزل المالك، وجدت السيارة بين الأثاث، محفوظة من قسوة الشتاء بفضل نظام تكييف مركزي حافظ على هيئتها لعقود.

إخراج ميورا من غرفة المعيشة لم يكن سهلًا؛ فقد اضطر الفريق إلى هدم جدار لفصلها عن المرآب، كما كان أمامها عائق آخر هو سيارة مازيراتي كواتروبورتيه كلاسيكية من الستينيات، ما يعكس ذوق المالك الرفيع وحبه لتجميع روائع التصميم الإيطالي.

اشترى المالك السيارة في ثمانينيات القرن الماضي مقابل نحو 10,000 دولار، أي ما يعادل 35,000 دولار حاليًا بعد حساب التضخم، واليوم بيعت بسعر يتراوح بين مليون و1.2 مليون دولار.

تعرض بعض النسخ المشابهة حاليًا في المزادات بأسعار تتجاوز 4 ملايين دولار، مما يجعلها واحدة من أكثر الاستثمارات المربحة في عالم السيارات الكلاسيكية.

بعد البيع، نقلت ميورا إلى مخزن آمن في انتظار مالك جديد يقدّر قيمتها التاريخية والجمالية.

تبقى لامبورجيني ميورا رمزًا للجرأة الإيطالية في التصميم والهندسة، ودليلًا على أن بعض السيارات ليست مجرد وسائل نقل، بل تحف فنية خالدة.