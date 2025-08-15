قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
عزة عاطف

كشفت كاديلاك خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات عن أحدث ابتكاراتها "إليفيتيد فيلوسيتي"، وهي سيارة كروس أوفر مستقبلية مستوحاة من نموذج "أوبولينت فيلوسيتي" الذي عرضته العام الماضي. 

ويعد هذا الطراز بمثابة نافذة على توجهات التصميم القادمة للعلامة، مع لمسات تقنية وابتكارية تهدف إلى الجمع بين الأداء العالي والفخامة.

مواصفات سيارة كاديلاك الجديدة

تتبنى "إليفيتيد فيلوسيتي" واجهة أمامية متطورة تستبدل الشبك الكريستالي الأسود المعتاد بلون مطابق للهيكل، مدعوم بوحدات إضاءة مضلعة تمنحها حضورًا أنيقًا وقويًا. 

أما في الخلف، فقد استغنت كاديلاك عن الخطوط التقليدية لصالح منحنيات انسيابية وملمس ناعم، مع عجلات قياس 24 بوصة وأبواب تُفتح إلى الأعلى لتسهيل الدخول.

كما يضفي الطلاء الأزرق الفابور مع الزجاج الأمامي الأنيق والزجاج الجانبي الأزرق لمسة مميزة، ويكمل المظهر الخارجي رسومات مستوحاة من أعمال موندريان.

تفتح أبواب "جناح النورس" على مقصورة 2+2 مزودة بجلد نابا أحمر موريليو، وقماش بوكليه أحمر كرزي وأحمر جارنيت، في توليفة راقية من الألوان والقوام.

ورغم هيمنة الشاشات على تصاميم السيارات الحديثة، فضلت كاديلاك الابتعاد عن الشاشات المستطيلة التقليدية، فوضعتها في أماكن مبتكرة، منها شاشة مدمجة في عجلة القيادة وأخرى عائمة في الكونسول الوسطي مستوحاة من الكريستال.

يتميز النموذج بوضع "Elevate" الذي يحوله إلى مركبة ذاتية القيادة، حيث تختفي عجلة القيادة والدواسات لتتحول المقصورة إلى مساحة للاسترخاء، مزودة بالعلاج بالضوء الأحمر ومدرب للتنفس ونظام لتعطير وتنقية الهواء.

أما وضع السرعة، فيركز على الأداء، حيث يُخفت الأضواء وتعرض الشاشات معلومات السرعة والبطارية والملاحة بالواقع المعزز.

كاديلاك تنظف نفسها 

تقدم كاديلاك ابتكارًا فريدًا في نظام التنظيف الذاتي للهيكل، الذي يستخدم اهتزازات مضادة للغبار لإزالة الأوساخ. كما تضيف لمسة غريبة عبر طقم بولو فاخر داخل علبة زرقاء، يحتوي خوذة وقفازات وواقيات ركب ومطرقة، في إشارة إلى مزج الفخامة بالروح الرياضية.

بهذا المفهوم، تثبت كاديلاك أنها تسعى لإعادة تعريف الفخامة والأداء، مع تصميمات جريئة وابتكارات غير مألوفة، استعدادًا لعصر جديد في صناعة السيارات.

سيارات كاديلاك سيارة كاديلاك الجديدة

