نصائح ذهبية لحماية المحاصيل الزراعية من موجات الحر.. فيديو
يضرب المناطق الجنوبية للوطن العربي.. مصر تحت تأثير الفاصل المداري
أبومازن يطالب الفصائل الفلسطينية بتسليم سلاحها للدولة
أنخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة
تصل لـ 49 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم
تشييع جثامين ضحايا حريق مصنع البلاستيك في القناطر الخيرية
70 % للنجاح في التربية الدينية.. تفاصيل المواد الأساسية بقانون التعليم الجديد
احذروا الخروج.. طقس اليوم ودرجات الحرارة في المحافظات
إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في أسيوط
الأوقاف تفتتح اليوم 21 مسجدا ضمن خطة إعمار بيوت الله
إعلام إسرائيلي: الجيش شكل وحدة خاصة مهمتها اغتيال الصحفيين في غزة
"القابضة للكهرباء" تعلن عن وظائف جديدة.. التقديم يبدأ اليوم
بالصور

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
عزة عاطف

شهدت فورد تراجعًا في جودة إنتاجها خلال الأشهر التسعة الأخيرة، مع تسجيل 98 عملية استدعاء، شملت أحدثها 21,765 مركبة من طرازات موستانج 2025 وموستانج ماك-إي ولينكولن نوتيلوس، بسبب احتمال احتواء وحدات تشغيل المصابيح الأمامية على صمامات ثنائية محترقة.

تفاصيل عيوب سيارات فورد

في حال احتراق هذه الصمامات، قد تتعطل أنظمة الإضاءة الأمامية، بما في ذلك المصابيح الأمامية، ومصابيح التشغيل النهارية، وإشارات الانعطاف الأمامية. 

أما في لينكولن نوتيلوس، فقد يمتد الخلل أيضًا إلى المصابيح الخلفية وإشارات الانعطاف الخلفية.

رصدت المشكلة لأول مرة في مارس 2025 أثناء فحص مركبة نوتيلوس في مصنع شانجان فورد بمدينة هانغتشو بالصين، حيث أظهر الفحص عطلًا في مجموعة المصابيح الأمامية. 

وبحلول نهاية الشهر، تم اكتشاف ثماني مركبات إضافية تعاني من نفس الخلل.

كشفت التحقيقات عن احتراق ثنائيات شوتكي داخل وحدات تشغيل LED، ولا يزال السبب الجذري قيد البحث.

تلقت فورد 9 تقارير تصنيع وثماني مطالبات ضمان لطراز نوتيلوس في الصين، بينما لم تسجل أي بلاغات تتعلق بموستانج أو موستانج ماك-إي حتى الآن.

أعراض العطل لدى السائقين

في حال وقوع الخلل، تظهر رسالة تحذير على الشاشة تقول: “ميزة الإضاءة الأمامية المتقدمة غير جمتاحة مؤقتًا”. 

كما يومض مؤشر الانعطاف في لوحة العدادات بسرعة ملحوظة.

خطوات الإصلاح 

  • نوتيلوس وموستانج ماك-إي: استبدال وحدات تشغيل LED اليمنى واليسرى بالكامل.
  • موستانج 2025: فحص الوحدات واستبدالها فقط إذا كانت أرقامها التسلسلية ضمن قائمة الوحدات المعيبة.
