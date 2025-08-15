عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

شهدت فورد تراجعًا في جودة إنتاجها خلال الأشهر التسعة الأخيرة، مع تسجيل 98 عملية استدعاء، شملت أحدثها 21,765 مركبة من طرازات موستانج 2025 وموستانج ماك-إي ولينكولن نوتيلوس، بسبب احتمال احتواء وحدات تشغيل المصابيح الأمامية على صمامات ثنائية محترقة.

تفاصيل عيوب سيارات فورد

في حال احتراق هذه الصمامات، قد تتعطل أنظمة الإضاءة الأمامية، بما في ذلك المصابيح الأمامية، ومصابيح التشغيل النهارية، وإشارات الانعطاف الأمامية.

أما في لينكولن نوتيلوس، فقد يمتد الخلل أيضًا إلى المصابيح الخلفية وإشارات الانعطاف الخلفية.

رصدت المشكلة لأول مرة في مارس 2025 أثناء فحص مركبة نوتيلوس في مصنع شانجان فورد بمدينة هانغتشو بالصين، حيث أظهر الفحص عطلًا في مجموعة المصابيح الأمامية.

وبحلول نهاية الشهر، تم اكتشاف ثماني مركبات إضافية تعاني من نفس الخلل.

كشفت التحقيقات عن احتراق ثنائيات شوتكي داخل وحدات تشغيل LED، ولا يزال السبب الجذري قيد البحث.

تلقت فورد 9 تقارير تصنيع وثماني مطالبات ضمان لطراز نوتيلوس في الصين، بينما لم تسجل أي بلاغات تتعلق بموستانج أو موستانج ماك-إي حتى الآن.

أعراض العطل لدى السائقين

في حال وقوع الخلل، تظهر رسالة تحذير على الشاشة تقول: “ميزة الإضاءة الأمامية المتقدمة غير جمتاحة مؤقتًا”.

كما يومض مؤشر الانعطاف في لوحة العدادات بسرعة ملحوظة.

خطوات الإصلاح