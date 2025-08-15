قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
عزة عاطف

أعلنت شركة جاجوار لاند روفر عن استدعاء ضخم يشمل 66,789 سيارة من طراز رينج روفر سبورت و54,720 سيارة من طراز رينج روفر، وذلك نتيجة عيب في مفاصل نظام التعليق الأمامي، أو ما يعرف بـ"عمود التعليق".

وعلى الرغم من أن القطعة المعدنية المعيبة لا تسبب ضررً فوريًا، إلا أن تشققها قد يؤدي إلى انفصال أحد أذرع التعليق، ما يزيد خطر وقوع حوادث.

أهمية المفصل في أنظمة التعليق

يعد المفصل أحد أهم مكونات نظام التعليق في أي سيارة، إذ يربط بين أجزاء التوجيه وأذرع التعليق والمحور الذي تثبت عليه العجلات. 

وفي سيارات الدفع الرباعي الفاخرة التي يصل وزنها إلى 2.5 طن، يمكن أن يؤدي تعطّل هذه القطعة إلى فقدان السيطرة تمامًا، وهو ما دفع الشركة إلى اتخاذ إجراء عاجل لحماية السائقين.

تفاصيل العيب وموديلات السيارات المتأثرة

تشمل عملية الاستدعاء سيارات رينج روفر ورينج روفر سبورت المصنوعة بين عامي 2014 و2017، وهي من الجيل السابق. 

وتم تصنيع هذه المفاصل المعيبة في تايوان، ومع أن الشركة تؤكد عدم تسجيل أي إصابات أو حوادث حتى الآن، إلا أنها لم تستبعد المخاطر المحتملة إذا استمر التشقق في التفاقم. 

سيطلب من مالكي السيارات المتضررة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة، حيث سيقوم الفنيون بفحص المفصلين الأماميين بدقة.

إذا لم تظهر أي تشققات، ستضاف دعامات تثبيت لزيادة المتانة.

إذا وجدت تشققات أو تعذر تركيب الدعامة، سيتم استبدال المفصل بالكامل بآخر جديد.

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها لاند روفر مشكلة مشابهة. ففي نوفمبر الماضي، جرى استدعاء موديلات رينج روفر من أعوام 2014 إلى 2016 لنفس العيب، كما تم تنفيذ استدعاءات في عام 2022 في كندا والمملكة المتحدة، حيث ساهم الملح المستخدم في الطرق الشتوية بتسريع التآكل.

وفي يوليو من هذا العام، فتحت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة تحقيقاً بعد تلقيها شكاوى متعددة من ملاك رينج روفر سبورت بشأن فشل مفصل التوجيه.

لاند روفر رينج روفر جاجوار استدعاء سيارات حوادث السيارات

