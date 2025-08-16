قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كواليس مثيرة في نص حوار المدير الرياضي للأهلي وحكم مباراة فاركو
النقابة مش بتسيب حد| نهال عنبر تعلن خبرا عاجلا يخص نجوى فؤاد ..خاص
لماذا استبعد فيريرا شيكو بانزا من تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب؟
اعترافات بوسي الأسد: جالي عروض من جنسيات مختلفة لممارسة الرذيلة| التحقيقات
انبي ضد وادي دجلة .. تعادل سلبي بين الفريقين في الشوط الأول
سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. فيديو
سبب بكاء محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي
4 مليارات دولار.. شركات صينية عملاقة تستعد للاستثمار في السوق المصري قريباً
تفاصيل غير مسبوقة عن الهجوم الإسرائيلي على اجتماع أمني في طهران
دبلوماسي أمريكي سابق: بوتين يحاول كسب الوقت.. والوضع في أوكرانيا يتطلب إصلاحًا جذريًا
لاشينة لاشين: أنا مشخصاتية وأفتخر وأعشق الفن
سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم السبت 16 أغسطس 2025 حالة من التراجع الملحوظ في منتصف التعاملات داخل أسواق الصاغة ، وذلك بعد استقرار نسبي خلال الساعات الماضية. 

سجل الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق– نحو 4535 جنيهًا للبيع و4510 جنيهات للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات للجرام مقارنة بمستوياته السابقة، فيما هبط بنحو 500 جنيه من أعلى سعر سجله في وقت سابق من العام.

أسعار الذهب اليوم السبت 16 أغسطس 2025

سجلت أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة بمختلف الأعيرة على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 5182.75 جنيه للبيع، 5154.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22: 4751 جنيهًا للبيع، 4724.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21: 4535 جنيهًا للبيع، 4510 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: 3887.25 جنيه للبيع، 3865.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14: 3023.25 جنيه للبيع، 3006.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12: 2591.5 جنيه للبيع، 2577.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9: 1943.5 جنيه للبيع، 1932.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في الأسواق نحو 36,280 جنيهًا للبيع و36,080 جنيهًا للشراء، متأثرًا بالانخفاض الطفيف في سعر الذهب اليوم محليًا.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 3336.05 دولارًا للبيع و3335.6 دولارًا للشراء، ما يعكس استمرار التذبذب في حركة المعدن الأصفر عالميًا وسط ضغوط بيانات اقتصادية وتقلبات في أسواق المال.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم

يتراوح متوسط سعر مصنعية الذهب والدمغة في محلات الصاغة ما بين 100 و250  جنيهًا للجرام، وتختلف حسب نوع العيار والمشغولات الذهبية. 

كما زادت نسبة المعادن المخلوطة بالذهب قلَّ القيراط، حيث يُستخدم الذهب عيار 24 في السبائك، بينما تنتشر الأعيرة 21 و18 في المشغولات.

كم وزن الأوقية؟

الأوقية هي وحدة قياس رئيسية للذهب عالميًا، وتزن نحو 31.1 جرامًا، ويُعتبر سعر الأوقية مؤشرًا عالميًا يحدد اتجاهات أسعار الذهب في مختلف الأسواق، بما فيها السوق المحلية التي تتأثر مباشرة بتقلبات أسعار الذهب عالميًا إلى جانب عوامل محلية مثل سعر الدولار وحجم الطلب الداخلي.

