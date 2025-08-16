قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر تحصيل أي مبالغ مالية خارج مصروفات المدارس القانونية بالعام الدراسي الجديد
بديل صناعي لفقرة عنقية مكسورة.. جراحة نادرة لأجنبي في مستشفي برج العرب
مصدر دبلوماسي: واشنطن عرضت على كييف ضمانات أمنية مشابهة للناتو
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. تفاصيل الوداع الأخير لوالدة صبحي خليل بمسقط رأسه في الغربية
الأهلي يكشف لصدى البلد موقفه من التعاقد مع إبراهيم عادل
مصر تؤكد دعمها الكامل للجزائر وتنسيق المواقف حول غزة وليبيا
نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده
الليلة .. نشاط رياح يلطف الأجواء والموجة الحارة انكسرت
في غياب والد محمد صلاح.. الفنان صبحي خليل يشيع جثمان والدته في مسقط رأسه بالغربية
تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر.. انخفاضات تصل إلى 400 ألف جنيه في يوم
الأهلي يسعى لتجهيز إمام ومروان لمواجهتي المحلة وبيراميدز
وزنه 15 كيلو .. استئصال ورم متشعب من معدة مريض بشبرا الخيمة
أخبار خدمية متنوعة .. أسعار الذهب والدولار اليوم السبت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه.

ارتفاع أسعار الذهب محليًا

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية

عيار 18: 3926 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4580 جنيهًا للجرام 

عيار 24: 5234 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 36640 جنيهًا (عيار 21، دون مصنعية)

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية

وفيما يلي أسعار الشراء والبيع لأبرز العملات الأجنبية وفقاً لما تم عرضه:

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 48.25 جنيه

سعر البيع: 48.35 جنيه

اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 56.39 جنيه

سعر البيع: 56.51 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 65.48 جنيه

سعر البيع: 65.66 جنيه

الريال السعودي

سعر الشراء: 12.86 جنيه

سعر البيع: 12.88 جنيه

الدينار الكويتي

سعر الشراء: 158.00 جنيه

سعر البيع: 158.38 جنيه

