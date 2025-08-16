أخبار خدمية متنوعة .. أسعار الذهب والدولار اليوم السبت

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه.

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية

عيار 18: 3926 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4580 جنيهًا للجرام

عيار 24: 5234 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 36640 جنيهًا (عيار 21، دون مصنعية)

وفيما يلي أسعار الشراء والبيع لأبرز العملات الأجنبية وفقاً لما تم عرضه:

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 48.25 جنيه

سعر البيع: 48.35 جنيه

اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 56.39 جنيه

سعر البيع: 56.51 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 65.48 جنيه

سعر البيع: 65.66 جنيه

الريال السعودي

سعر الشراء: 12.86 جنيه

سعر البيع: 12.88 جنيه

الدينار الكويتي

سعر الشراء: 158.00 جنيه

سعر البيع: 158.38 جنيه