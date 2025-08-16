أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري |فيديو

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، في حلقته صباح اليوم، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وذلك في إطار تغطيته اليومية لحركة الاقتصاد المحلي وتطورات سوق الصرف.

وفيما يلي أسعار الشراء والبيع لأبرز العملات الأجنبية وفقاً لما تم عرضه:

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 48.25 جنيه

سعر البيع: 48.35 جنيه

اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 56.39 جنيه

سعر البيع: 56.51 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 65.48 جنيه

سعر البيع: 65.66 جنيه

الريال السعودي

سعر الشراء: 12.86 جنيه

سعر البيع: 12.88 جنيه

الدينار الكويتي

سعر الشراء: 158.00 جنيه

سعر البيع: 158.38 جنيه

وتأتي هذه الأسعار في ظل تقلبات تشهدها أسواق العملات العالمية، مع ترقب من جانب المستثمرين والمواطنين لأي تغيرات محتملة في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.