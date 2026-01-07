سفير مصر لدى الفلبين يلتقي المتدربين الفلبينيين تمهيدا لسفرهم إلى مصر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

سفير مصر لدى الفلبين يلتقي المتدربين الفلبينيين تمهيدًا لسفرهم إلى مصر
إيمان طلعت

عقد السفير نادر نبيل زكي - سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الفلبين، لقاءً تمهيديًّا مع المتدربين المشاركين في الدورة التدريبية المقرر انعقادها بأكاديمية الأوقاف الدولية خلال الفترة من ١٠ إلى ٢١ من يناير الجاري، وذلك قبيل سفرهم إلى مصر.

جاء هذا تعزيزًا للتعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج. 

شهد اللقاء تعريفًا بأهداف الدورة التدريبية ومحاورها، ودور مصر في تقديم الصورة الصحيحة لوسطية الإسلام والفكر المستنير، وتعزيز جسور التواصل الثقافي والدعوي مع كل شعوب العالم، بما يسهم في نشر الفكر المعتدل ومواجهة الأفكار المتطرفة.

ومن المقرر أن يتلقى المتدربون برنامجًا علميًّا وتدريبيًّا مكثفًا، بمشاركة نخبة من أبرز الأسماء في مجالات الفكر الإسلامي، والعلوم الشرعية، والدراسات التاريخية والحضارية، ومكافحة التطرف، من خلال محاضرات وورش عمل تناقش قضايا الفكر الديني المعاصر، وبناء الوعي، وتصحيح المفاهيم، وترسيخ قيم التعايش والسلم المجتمعي.

كما يشمل البرنامج تنظيم عدد من الجولات الثقافية لزيارة أبرز المعالم الدينية والحضارية في مصر، بما يتيح للمتدربين التعرف على عمق التاريخ المصري، ودوره الحضاري والإنساني عبر العصور.

يأتي هذا اللقاء التمهيدي في إطار حرص الوزارتين على الإعداد الجيد للمتدربين، وتحقيق أقصى استفادة علمية وتثقيفية من الدورة التدريبية، بما يعزز من قدراتهم الدعوية والفكرية، ويسهم في دعم رسالة مصر نحو الوسطية والاعتدال على المستويين الإقليمي والدولي.

