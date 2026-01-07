قطاع المعاهد الأزهرية يعلن انطلاق مسابقة جائزة الإمام الأكبر لأفضل بحث علمي

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية انطلاق مسابقة «جائزة الإمام الأكبر لأفضل بحث علمي»، في إطار دعم البحث العلمي وتحفيز الإبداع التربوي، وإبراز الجهود البحثية المتميزة لمعلمي ومعلمات الأزهر الشريف، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتعظيم الاستفادة من مخرجاتها.

وتستهدف المسابقة العاملين بالأزهر الشريف من معلمي المعاهد الأزهرية، والإدارات التعليمية، والمناطق الأزهرية، والقطاعات الرئيسة، على أن يشارك المتقدم ببحث علمي واحد فقط، وفق الضوابط والمعايير المعلنة.

وأكد فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن إطلاق الجائزة يأتي تجسيدًا لحرص الأزهر الشريف على ترسيخ ثقافة البحث العلمي الجاد بين المعلمين، وتشجيعهم على تقديم دراسات تطبيقية مبتكرة تسهم في معالجة قضايا التعليم المعاصر، وتدعم مسارات التطوير المؤسسي، مشيرًا إلى أن الجائزة تحمل اسم الإمام الأكبر تقديرًا لقيمة العلم والعلماء ودورهم في بناء الإنسان والوطن.

وأضاف فضيلته أن القطاع يولي اهتمامًا خاصًا بالأبحاث القابلة للتطبيق الميداني، التي تقدم حلولًا واقعية وتوظف مستجدات المعرفة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، بما يواكب متطلبات العصر ويعزز جودة التعليم الأزهري.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد القزاز، مدير المشروع وأمين عام المكتب الفني لقطاع المعاهد الأزهرية، أن المسابقة تخضع لتحكيم علمي دقيق وسري من قِبل نخبة من الأساتذة المتخصصين، وفق معايير واضحة تشمل الأصالة، وسلامة المنهج، وعمق الإطار النظري، والقيمة العلمية والتطبيقية للنتائج، لافتًا إلى الالتزام بنظام التوثيق وفق قواعد الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA).

وأشار إلى أن باب التقديم مفتوح خلال الفترة من 15 فبراير 2026م حتى 1 مايو 2026م، على أن تُرسل الأبحاث بصيغتي (Word) و(PDF) عبر هذا الرابط (https://forms.gle/WDfpi6orff6hZr3L7)، مع تسليم نسختين ورقيتين لمنسق المشروع بالمنطقة، مؤكدًا ضرورة التزام الباحثين بكافة الشروط الفنية وقواعد إخراج البحث المعلنة.

وتقتصر موضوعات الأبحاث على مجالات محددة، وهي: تطوير وتقويم المناهج الدراسية، طرق واستراتيجيات التدريس الحديثة، القضايا المعاصرة، الذكاءات المتعددة، إدارة الأزمات، الواقع الافتراضي، الذكاء الاصطناعي، وتطوير البيئة التعليمية.

وتمنح المسابقة جوائز مالية كبرى؛ حيث يحصل صاحب المركز الأول على 100 ألف جنيه، والمركز الثاني على 75 ألف جنيه، والمركز الثالث على 50 ألف جنيه، مع نشر الأبحاث الفائزة في المجلات والدوريات العلمية المعتمدة.

ويؤكد قطاع المعاهد الأزهرية أن الآراء الواردة في الأبحاث تعبر عن أصحابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي القطاع، وأن الأبحاث لا تُرد إلى أصحابها سواء نُشرت أو لم تُنشر، داعيًا المعلمين إلى اغتنام هذه الفرصة العلمية المتميزة والإسهام ببحوث رصينة تخدم التعليم والمجتمع.